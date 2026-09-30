Hamburguesas Carl’s Jr. a 35 pesos HOY: todo lo que debes saber, ¿aplica en combos y qué sucursales NO participan?

Hamburguesas a 35 pesos La cadena Carl's Jr cumple 35 años en México y lo celebra con una promoción especial. (Pexels)

Carl’s Jr. celebra 35 años de presencia en México con una promoción especial que permitirá comprar una de sus hamburguesas más populares por solo 35 pesos este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la oferta tiene varias restricciones que debes conocer antes de acudir a un restaurante.

Si planeas aprovechar el descuento, aquí te contamos qué incluye la promoción, si aplica en combos, cuáles son las sucursales participantes y quiénes no podrán hacer válida la oferta.

La cadena, que actualmente tiene 299 sucursales en todo el país, llegó a México en 1991, tras abrir su primer restaurante en el área metropolitana de Monterrey.

¿Qué hamburguesa de Carl’s Jr. cuesta 35 pesos HOY?

La promoción es válida únicamente para la Famous Star con Queso individual, la cual tendrá un precio especial de 35 pesos.

La oferta forma parte de la celebración por el 35 aniversario de Carl’s Jr. en México y estará disponible solo este miércoles 30 de septiembre de 2026.

¿La promoción aplica en combos?

No, pero no te preocupes, eso no quita que podrás adquirir una deliciosa hamburguesa por un precio especial en todas sus sucursales, salvo aquellas que se hallan en terminales aéreas.

De acuerdo con los términos y condiciones de la promoción, la Famous Star con Queso por 35 pesos únicamente se vende en presentación individual, por lo que no aplica en combo.

Además, la promoción:

Es válida únicamente el 30 de septiembre de 2026 .

. No es acumulable con otras promociones u ofertas.

con otras promociones u ofertas. Es exclusiva para restaurantes participantes en México.

Carl's Jr. La popular cadena Carl's Jr cumple 35 años en México con una celebración especial. (Especial)

¿Qué sucursales de Carl’s Jr. NO participan?

La cadena informó que la promoción no estará disponible en los restaurantes ubicados dentro de aeropuertos.

Es decir, las sucursales de Carl’s Jr. en terminales aéreas quedaron excluidas de la campaña por el 35 aniversario.

En el resto de los restaurantes participantes la promoción estará sujeta a disponibilidad.

Términos y condiciones de la promoción de Carl’s Jr

Estos son los principales términos anunciados por la empresa:

Vigencia: miércoles 30 de septiembre de 2026.

miércoles 30 de septiembre de 2026. Producto participante: Famous Star con Queso individual.

Famous Star con Queso individual. Precio: 35 pesos.

35 pesos. No aplica en combo.

No es válida con otras promociones u ofertas.

Aplica únicamente en restaurantes participantes.

No participan sucursales ubicadas en aeropuertos.

Promoción exclusiva para México.

Antes de salir, recuerda verificar que el restaurante al que acudirás no esté ubicado dentro de un aeropuerto, ya que esas sucursales quedaron excluidas de la promoción.

¿Cuál es la historia de Carl’s Jr. y cuándo llegó a México?

Carl’s Jr. nació en 1941, cuando Carl Karcher y su esposa, Margaret, invirtieron sus ahorros para comprar un carrito de hot dogs en Los Ángeles, California.

De acuerdo al sitio oficial de la cadena, el éxito del negocio les permitió abrir en 1945 el restaurante Carl’s Drive-In Barbecue, y en 1956 inauguraron los primeros establecimientos bajo el nombre Carl’s Jr., que con el tiempo se convertirían en una de las cadenas de hamburguesas más grandes de Estados Unidos.

La marca llegó a México en 1991, cuando abrió su primera sucursal en San Pedro Garza García, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Actualmente tienen 299 sucursales en todo el territorio nacional.