Día Internacional de las personas de edad: ¿Qué es y por qué se conmemora este 1 de octubre?

Día Internacional de las Personas de Edad La fecha conmemora las contribuciones y retos de los adultos mayores. (cuartoscuro)

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Descubre cuál es el motivo de esta conmemoración, su historia e importancia en la actualidad.

¿Qué es el Día Internacional de las Personas de Edad?

El Día Internacional de la Personas de Edad, celebrado cada primero de octubre, fue declarado el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de la Naciones Unidas a partir de la resolución 45/106.

Su objetivo es reconocer la contribución de las personas mayores de edad al desarrollo económico y social a lo largo del mundo. También visibiliza los retos que las aquellos pertenecientes a este sector enfrentan en el día a día.

Muchas personas mayores de 60 años enfrentan situaciones que incluyen discriminación laboral, abandono y falta de servicio médico adecuado.

Los problemas se extienden a aspectos tan importantes pero que se dan por sentado como la infraestructura de nuestras ciudades. Incluso las grandes metrópolis del planeta han tenido un proceso lento de adaptación creando espacios incluyentes como rampas y elevadores que acomoden a aquellas personas cuya movilidad se ve reducida por la edad.

A los adultos mayores se les tiene el prejuicio de ser dependientes de otros y que, por tanto, son una carga para la sociedad. Y, sin embargo, según estudios del INEGI alrededor de las casi 18 millones de personas de tercera edad en el México, 30 % de ellas trabaja. Eso representa alrededor de 5 millones y medio de personas mayores de 60 años en el sector laboral. Lo que es más, 70 % de aquellos que trabajan lo hacen en condiciones informales, es decir, que no reciben prestaciones de ley y otros beneficios laborales.

En años recientes se ha dado puesto el foco en el edadismo, definido como discriminación a adultos de la tercera edad, y cómo este se presenta incluso en conductas cotidianas. Aunque esto ha ayudado a la creación de programas sociales y más oportunidades para el sector, existe mucho por hacer para garantizar el bienestar de nuestros mayores.

En un mundo donde la expectativa de vida incrementa y la natalidad disminuye, resulta importante construir una sociedad en la que adultos mayores pueda prosperar. La ONU estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Para 2050, este sector podría conformar el 20% de la población global.