Lunas de octubre 2026: ¿En qué fechas cambiará de fase y cuándo podrán verse mejor?

Lunas de octubre 2026 El calendario lunar del décimo mes este 2026 registra cuatro principales fases lunares a partir del 3 de octubre. (Cuartoscuro)

El otoño es una de las temporadas más importantes del ciclo para las personas aficionadas a la astronomía, quienes pueden apreciar la aparición de las constelaciones con mayor claridad durante esta época, al mismo tiempo que ofrece a la Tierra “las mejores lunas del año” con la llegada del décimo mes, por lo que el arribo de este octubre ha dado marcha a las dudas comunes: ¿cuáles son las fechas clave del calendario lunar y qué eventos astronómicos puedes esperar?

Toma nota mientras lees y registra la fecha de tu fase lunar preferida para que no pierdas de vista el cielo nocturno esa noche. O tal vez, como la tradición popular indica, descubras cuál es el momento perfecto de cortar tu cabello de acuerdo al ciclo lunar de este octubre, así como su significado.

Calendario Lunar de Octubre 20226: ¿cuáles serán las lunas principales?

El décimo mes volverá a protagonizar la noche con las cuatro fases principales del satélite natural, según lo indica el calendario lunar de este 2026. El recorrido iniciará a partir del primer sábado de octubre hasta el último lunes, por lo que debes mantener las siguientes fechas en mente, así como su fase correspondiente:

Sábado 3 de octubre: Cuarto menguante (bajo la constelación de Cáncer).

(bajo la constelación de Cáncer). Sábado 10 de octubre: Luna nueva (bajo la constelación de Libra).

(bajo la constelación de Libra). Domingo 18 de octubre: Cuarto creciente (bajo la constelación de Capricornio).

(bajo la constelación de Capricornio). Lunes 26 de octubre: Luna llena (bajo la constelación de Tauro).

La fase que causa mayor emoción entre los aficionados y aficionadas al cielo, es la Luna llena de octubre, también conocida como Luna del Cazador. En el folclore, este título estaba vinculado a la temporada en la que los agricultores ya habían cortado los cultivos durante la Luna de Cosecha, y los campos limpios daban la oportunidad a los cazadores de ver a sus presas con claridad.

A diferencia de otros eventos astronómicos que requieren equipo especial, la Luna llena de octubre y sus otras fases principales podrán ser apreciadas a simple vista. Sin embargo, para aumentar la definición de algunas zonas oscuras o cráteres de la superficie lunar, especialistas recomiendan el uso de binoculares o telescopio.

Por otra parte, la visibilidad de estas lunas otoñales también estará sujeta a variables como la obstrucción de edificios altos, cielo nublado, lluvia o la contaminación lumínica, especialmente presente en ciudades.

“¿Debo cortarme el cabello en octubre...?“: esto dice la tradición popular

Ante eventos astronómicos de este tipo, es común que las creencias populares señalen diversas costumbres que puedan aportar espiritualmente a la vida de una persona o tener efectos positivos en la salud o belleza.

Bajo las lunas de octubre, la creencia más popular está relacionada al corte de cabello, por lo que conocer las fechas permite elegir el momento indicado según el objetivo que la persona esté buscando.

Siguiendo el calendario lunar y la interpretación de personas que siguen estas costumbres, la fecha para tu corte de cabello presenta las siguientes opciones:

18 de octubre: la Luna Creciente favorece el crecimiento de tu cabello.

la favorece el crecimiento de tu cabello. 3 de octubre: la Luna menguante te ayudará a mantener el corte durante más tiempo.

la te ayudará a mantener el corte durante más tiempo. 10 de octubre: dado que la Luna nueva suele asociarse con comienzos y cambios, es la fecha perfecta para un cambio de look.

Las estrellas de octubre 2026: ¿qué constelaciones podrán apreciarse con más claridad?

Octubre tiene más obsequios todavía, ya que dentro del mes se encuentran dos lluvias de estrellas que acompañarán el cielo nocturno del otoño y atraerán a cientos de aficionados.

Los eventos, así como su punto máximo de actividad, son:

Dracónidas 2026: Su momento de máxima actividad sucederá en la noche del 8 al 9 de octubre , no obstante, el brillo de la luna en este periodo eliminará muchas opciones para ver esta lluvia de meteoros.

Su momento de máxima actividad sucederá en la noche del , no obstante, el brillo de la luna en este periodo eliminará muchas opciones para ver esta lluvia de meteoros. Oriónidas 2026: Alcanzará su máxima actividad la noche del 21 de octubre.

En cuanto a las constelaciones, el otoño todavía mostrará el popular triángulo de verano, formado por Deneb, Vega y Altair, sin embargo, el cielo nocturno de octubre mostrará progresivamente constelaciones como Pegaso, Andrómeda y Perseo, mientras que Tauro y Orión tendrán su protagonismo hasta el final del otoño.