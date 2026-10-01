Café de La Esperanza La Esperanza regala café este jueves 1 de octubre: Así puedes conseguir el tuyo sin costo hoy (X: @laesperanzamx)

El café juega un papel fundamental en la rutina diaria de muchas personas, ya sea para iniciar la mañana de forma tranquila, compartir una conversación por la tarde con amigos o cerrar la jornada por la noche.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Café este 1 de octubre, diversas marcas lanzan promociones especiales para los amantes de esta bebida, e integrándose a la festividad, Pastelerías La Esperanza cuenta con una dinámica para obtener tú café de manera gratuita.

¿Cómo puedo solicitar mi café gratis en La Esperanza?

Para obtener la bebida sin costo, los clientes deben descargar la aplicación móvil de Pastelerías La Esperanza, disponible para dispositivos de Android e iOS.

Una vez instalada la plataforma, el usuario debe registrarse o iniciar sesión con su cuenta previa para poder ingresar al apartado de cuponeras. En esa sección se debe ubicar el cupón especial del Día del Café y acudir a la sucursal participante más cercana para escanear el beneficio directamente en caja desde el teléfono móvil.

Es requisito indispensable mostrar el cupón dentro de la aplicación, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías.

La promoción está limitada a un solo beneficio por usuario o cuenta registrada, por lo que una vez canjeado el código no se podrá solicitar nuevamente.

Hoy celebramos algo que nos encanta compartir contigo: un buen café. Abre la app de Pastelerías Esperanza, busca tu cupón de Día del Café y canjéalo

Válido el 1 de octubre de 2026 en sucursales participantes.#PasteleriasEsperanza #DeleitandoTusSentidos #AppEsperanza #DíaDelCafé pic.twitter.com/HVhMVGiZOk — Pastelerias Esperanza (@laesperanzamx) October 1, 2026

¿Qué bebida incluye la promoción?

El cupón aplica únicamente para un Café Americano Grande, el cual puede elegirse servido caliente o frío. La promoción únicamente es válida por el producto especificado, por lo que el beneficio no se puede intercambiar por dinero en efectivo u otros artículos de la tienda y queda sujeto a la disponibilidad de insumos en cada establecimiento.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?

La dinámica está disponible exclusivamente durante este jueves 1 de octubre de 2026, en el horario de atención al cliente de las sucursales participantes, el cual abarca desde las 06:00 a. m. hasta las 09:00 p. m.