¿Por qué Bose volvió a lanzar audífonos con cable 11 años después? La estrategia con la que buscan llegar a las nuevas generaciones

Audífonos de cable Bose Este moderno modelo alámbrico estará disponible en Black y White Soke, además de contar con una edición limitada Dewdrop Mint. (Bose)

La acelerada evolución de la tecnología ha sufrido importantes sacrificios en la búsqueda de facilitar la vida cotidiana de la humanidad. Uno de los ejemplos más claros fue la “desaparición” de los audífonos alámbricos, los cuales fuero sustituidos por una nueva línea de auriculares de carga y conexión Bluetooth.

No obstante, tras años de cargar la nostalgia por mejores tiempos en los que no existía la necesidad de enfrentar la baja batería en tus fieles compañeros proporcionadores de música, la empresa estadounidense de tecnología Bose anunció una nueva línea de audífonos... ¡alámbricos!

Así es, la carrera tecnológica de la era moderna finalmente cedió a las peticiones del público y reconoció que, para seguir creciendo, hay elementos del pasado imposibles de dejar atrás.

Noise Cancelling Wired Earbuds: Bose vuelve a fabricar audífonos alámbricos tras 11 años

Presentados bajo el nombre Noise Cancelling Wired Earbuds, los nuevos audífonos alámbricos de Bose son los primeros auriculares de este tipo fabricados por la compañía desde el año 2015.

La decisión de regresar a este formato está relacionada con el interés persistente del público multigeneracional en dispositivos con cable. De acuerdo con reportes en redes sociales a lo largo de los años, este tipo de tecnología se mantiene relevante incluso en la era moderna gracias a ventajas como:

No necesitan conexión Bluetooth.

Tampoco requieren batería interna para funcionar.

No dependen de una aplicación para comenzar a escuchar música.

Este regreso a los audífonos de cable no es un evento casual, ya que Raza Haider —presidente de audio de consumo de Bose— observó que los auriculares alámbricos habían vuelto a ser una tendencia entre jóvenes después de acompañar a su hijo a la universidad y, entre la gran mayoría de estudiantes, encontró que utilizaban audífonos con cable.

La oferta que distingue a los Noise Cancelling Wired Earbuds frente a buena parte de las alternativas alámbricas de la competencia, es la cancelación de ruido, como su nombre lo indica. Esta tecnología QuietControl de Bose, utiliza cuatro micrófonos, dos en cada auricular, para detectar y reducir el ruido ambiental.

El formato ofrece tres opciones:

Quiet: para reducir las distracciones.

para reducir las distracciones. Aware: modo que deja pasar el ruido del entorno en caso de que el usuario o usuaria necesite estar alerta.

modo que deja pasar el ruido del entorno en caso de que el usuario o usuaria necesite estar alerta. Off: desactiva por completo la cancelación de ruido.

¿Cuándo es el lanzamiento de los Noise Cancelling Wired Earbuds de Bose? Precio y disponibilidad

Los Noise Cancelling Wired Earbuds de Bose tienen un precio de $99 dólares, aproximadamente $1,997 pesos mexicanos, y comenzarán a distribuirse el 15 de octubre de 2026, después de que los pedidos anticipados se dieran a finales de septiembre para miembros de My Bose.

Este moderno modelo alámbrico estará disponible en Black y White Soke, además de contar con una edición limitada Dewdrop Mint.

A pesar de que la propuesta mantiene el funcionamiento plug-and-play de unos audífonos tradicionales, también añade funciones que normalmente se encuentran en modelos inalámbricos de mayor precio; estos elementos son:

Conexión USB-C alámbrica.

alámbrica. Cancelación activa de ruido Bose QuietControl .

. Modos Quiet , Aware y ANC Off .

, y . Cuatro micrófonos para la cancelación de ruido.

para la cancelación de ruido. Micrófono dedicado para llamadas.

Reproducción de audio sin pérdidas.

Control remoto físico integrado en el cable.

integrado en el cable. Resistencia al agua IPX4 .

. Almohadillas y alas de estabilidad en diferentes tamaños.

en diferentes tamaños. Estuche de transporte incluido.

Con este lanzamiento, Bose busca atender a las generaciones que están regresando a los audífonos de cable y a aquellas que nunca los soltaron, sin embargo, su propuesta no renuncia a las funciones modernas, por lo que se convierte en un equilibrio perfecto de dos mundos y dos épocas.