Predicciones Progol 2353: la posible quiniela ganadora de fin de semana

Progol 2353. Pronósticos y posible combinación ganadora para los 14 partidos del Progol de este fin de semana. (Crónica Digital)

Un nuevo fin de semana significa una nueva oportunidad para los aficionados de poner a prueba sus conocimientos de futbol con el Progol 2353, concurso que en esta ocasión estará marcado por la actividad de selecciones nacionales debido a la Fecha FIFA.

La quiniela contempla 14 encuentros, entre los que destacan el amistoso entre Estados Unidos y México, el Clásico Nacional entre Guadalajara y América, además de compromisos de la UEFA Nations League y partidos de la Liga de Expansión MX, Liga Femenil BBVA, futbol femenil internacional, futbol argentino, futbol brasileño y Segunda División de España.

La posible quiniela ganadora del Progol 2353

Estados Unidos - México: E

Guadalajara - América: V

Durango - Mineros de Zacatecas: E

Cancún - Tapatío: L

Monterrey Femenil - América Femenil: L

Trinidad y Tobago - Curazao: E

Croacia - Inglaterra: V

Bosnia y Herzegovina - Polonia: V

Ucrania - Hungría: L

Real Sociedad B - Granada: V

Girona - Mallorca: L

Avaí - Ceará: E

Talleres - Belgrano: L

Milan Femenil - Juventus Femenil: V

Partidos del Progol Revancha 2353

Además de los 14 encuentros de la quiniela principal, los participantes pueden disputar el Progol Revancha 2353, compuesto por otros siete partidos.

Veracruz - Oaxaca: L

Pachuca Femenil - Toluca Femenil: L

Portugal - Noruega: L

Francia - Bélgica: L

Italia - Turquía: L

Newell’s - Lanús: E

Córdoba - Tenerife: E

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si es la primera vez que participas en Progol, las tres letras utilizadas para llenar la quiniela corresponden al posible resultado de cada encuentro:

L: victoria del equipo local.

victoria del equipo local. E: empate.

empate. V: victoria del equipo visitante.

El objetivo es acertar el resultado de los 14 partidos incluidos en el concurso. Para efectos de la quiniela se considera el resultado registrado durante los 90 minutos reglamentarios, sin tomar en cuenta tiempos extra o tanda de penales cuando el formato de la competencia contemple esas instancias.

¿Cómo jugar Progol?

La boleta tradicional de Progol incluye 14 encuentros de futbol nacional e internacional. En cada uno aparecen tres casillas —local, empate y visitante— y el participante debe seleccionar el resultado que considera que se producirá.

La quiniela puede jugarse de forma sencilla seleccionando un resultado por encuentro, aunque también existen modalidades que permiten realizar combinaciones dobles o triples. En la quiniela principal existen categorías de premiación para quienes consigan desde 10 hasta 14 aciertos, mientras que la Revancha está compuesta por siete encuentros y reparte su bolsa de acuerdo con el mayor número de resultados acertados.

¿Cuánto cuesta el boleto del Progol?

Siguiendo la mecánica utilizada por Progol, los costos para una quiniela sencilla son:

Progol: $15 pesos.

$15 pesos. Progol Revancha: $5 pesos.

$5 pesos. Progol + Revancha: $20 pesos.

El concurso 2353 contempla encuentros programados entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, por lo que es importante revisar los horarios y el cierre de recepción de apuestas antes de registrar la quiniela.