Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las ofertas que podrás disfrutar del 18 y 19 de agosto 2026

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante los días 24 y 25 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 24 y 25 de noviembre

Frutas y verduras

Plátano: $14.80 el kilo

$14.80 el kilo Jitomate guaje/saladette: $21.80 kilo solo hoy 6 de octubre

$21.80 kilo solo hoy 6 de octubre Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza

$19.80 la pieza Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo

$38.80 el kilo Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos

$76.80 el kilo con 50 puntos Piña gota de miel: $29.80 el kilo

$29.80 el kilo Manzana royal gala: $39.80 el kilo

$39.80 el kilo Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos

$17.80 el kilo con 50 puntos Mandarina: $47.80 el kilo

$47.80 el kilo Tuna blanca: $27.80 el kilo

$27.80 el kilo Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos

$26.80 el kilo con 50 puntos Chile serrano: $39.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados