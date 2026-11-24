Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante los días 24 y 25 de noviembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Ofertas de frutas y verduras Martes y Miércoles del Campo Soriana 24 y 25 de noviembre
Frutas y verduras
- Plátano: $14.80 el kilo
- Jitomate guaje/saladette: $21.80 kilo solo hoy 6 de octubre
- Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
- Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos
- Piña gota de miel: $29.80 el kilo
- Manzana royal gala: $39.80 el kilo
- Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos
- Mandarina: $47.80 el kilo
- Tuna blanca: $27.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
- Chile serrano: $39.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $57.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.90 el kilo
- Pollo entero fresco: $39.00 el kilo
- Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Pulpa de cerdo en trocitos: $94.00 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo
- Costilla cargada de cerdo fresca: $124.00 el kilo
- Queso manchego, gouda o Chihuahua rebanado Los Pastores 200 gramos cada uno: $49.90 cada uno
- Queso mozzarella, gouda, Chihuahua, manchego rallado Los Pastores 250 gramos: $62.90 cada uno
- Filete de basa: $64.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Posta de basa: $64.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo