Miércoles navideño en Cinépolis Cinépolis anuncia el reestreno de clásicos navideños durante todos los miércoles de diciembre 2026.

Es la última semana de noviembre y el espíritu navideño no tiene más interés en seguir tomando la siesta, pues así como han comenzado a anunciarse los primeros eventos festivos de la temporada decembrina en la Ciudad de México, también las grandes cadenas se han unido a la celebración de fin de año.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Cinépolis anunció el reestreno de clásicos navideños que han acompañado la convivencia de miles de familias en todo el mundo, por lo que no podrás perderte la experiencia de vivir la magia de la Navidad en pantalla grande este fin de año.

Miércoles de Clásicos Navideños en Cinépolis 2026: ¿cuáles son las películas que reestrenarán en México?

La Navidad ha sido un tema recurrente en el cine desde clásicos como It’s a Wonderful Life (1946), pasando por la animación con A Charlie Brown Christmas (1965) o incluso dramas impactantes como lo fue Merry Christmas, Mr. Lawrence en la década de los ochenta.

Cual sea el año de estreno o la historia expuesta, las películas navideñas tienen un punto en común: la convivencia familiar en Navidad, sirven como una actividad de tradición que ha definido a distintas generaciones con una cinta u otra en particular.

¡Mi playlist navideña ya está lista y mi agenda también! 🎶🎁 Todos los miércoles de diciembre serán para disfrutar #MiércolesDeClásicosNavideños. ¿Qué joyita quieres volver a ver conmigo? 🎄🎊 @MasQueCineLatam https://t.co/QxYkB4S0fl — Cinépolis (@Cinepolis) November 23, 2026

Para celebrar esta temporada festiva, así como las emociones que evocan los filmes navideños, Cinépolis anunció el reestreno de cinco películas de Navidad programadas para cada miércoles de diciembre 2026.

La lista completa de cintas navideñas es:

Miércoles 2 de diciembre: El Grinch .

. Miércoles 9 de diciembre: Operación Regalo .

. Miércoles 16 de diciembre: Realmente amor .

. Miércoles 23 de diciembre: El Descanso .

. Miércoles 30 de diciembre: Last Christmas. Otra oportunidad para amar.

Esta cartelera incluye tanto clásicos animados que resultan una alternativa perfecta para los niños y niñas de la familia, así como comedias de romance que revivirán la ilusión de tu corazón en una época tan especial. ¡Así que no pierdas la información, anota la fecha de tu filme preferido!

¿Cuando inicia la preventa para el Miércoles de Clásicos Navideños de Cinépolis?

De acuerdo con la información difundida por la cadena de cines, el reestreno de estas icónicas cintas navideñas estará disponible en las sucursales participantes.

Sin embargo, Cinépolis no ha liberado la lista oficial de establecimientos que contarán con esta promoción de Navidad, por lo que tendrás que ingresar a la página web oficial o la aplicación móvil de la cadena para revisar la disponibilidad de tu película predilecta.

La buena noticia es que ¡esa opción ya está disponible! Gracias a que la preventa arrancó este mismo martes 24 de noviembre, ya puedes acceder a las sucursales y horarios que Cinépolis ha reservado para este navideño reestreno.