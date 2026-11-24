Menú Grinch La cadena de comida rápida anunció la próxima promoción temática de navidad con el personaje de 'El Grinch'.

Este martes 24 de noviembre, McDonald’s lanzó la promoción navideña que estará vigente desde este día y durante el mes de diciembre. Se trata del menú temático de ‘El Grinch’, el popular personaje del Dr. Seuss e icónico de las temporadas navideñas. A diferencia de la promoción de ‘Mi Pobre Angelito’, que fue anunciada recientemente en Estados Unidos, en nuestro país la promoción de nuestro país será protagonizada por el gruñón verde de Villa Quien.

¿Qué incluye el Menú temático del Grinch en McDonald’s y cuánto cuesta?

Cómo ya ha ocurrido en otras ocasiones de este año, los menús temáticos se tratan de un combo en una caja especial que incluye una hamburguesa papas, refresco, sabores especiales así como una caja que lleva dentro un recuerdo de la promoción oficial como ya lo vimos con Las Guerreras K-Pop o la Copa del Mundo.

Para esta edición, el paquete incluye:

Big Mac Bacon con lechuga y tomate

Papas con sazonador Grinch

Sprite sabor uva verde

Caja de recuerdo

Calcetines del Grinch

El costo de esta promoción es de 249 pesos y se encuentra en todas las sucursales de la cadena de comida rápida a nivel nacional.

¿Cómo y dónde comprar el Menú temático de El Grinch en McDonald’s?

Para poder comprar tu menú temático desde este martes 24 de noviembre, podrás asistir a tu sucursal McDonald’s más cercana o favorita, incluyendo las que se encuentran dentro de los centros comerciales, donde también estarán disponibles.

Sin embargo, si lo tuyo es quedarse en casa, también lo podrás pedir a través de la aplicación para dispositivos móviles de McDonald’s, donde el precio se mantiene en los mismos 249 pesos y donde también tienes la posibilidad de personalizar los ingredientes de tu hamburguesa.