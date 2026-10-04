Huracanes y sismos en México: cómo proteger tu vivienda y prevenir daños estructurales

Seguro de vivienda en México: qué revisar para proteger tu patrimonio Foto: Cortesía

México enfrenta cada año dos riesgos naturales que pueden afectar seriamente el patrimonio de las familias: los sismos y los ciclones tropicales. Aunque no es posible evitar estos fenómenos, sí existen medidas para reducir la vulnerabilidad de las viviendas, desde revisar grietas y filtraciones hasta dar mantenimiento a techos, fachadas y muros.

El reto es importante: de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) citadas en el presskit de Imperquimia, tres de cada cuatro viviendas en el país no cuentan con seguro. Además, los daños por sismos atendidos por aseguradoras aumentaron 228% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

La prevención no depende únicamente de contar con una póliza. También implica conocer el estado del inmueble, detectar señales de deterioro y solicitar una evaluación profesional cuando exista algún indicio de daño estructural.

¿Cómo afectan los sismos y las lluvias a una vivienda?

Los movimientos sísmicos pueden provocar grietas, deformaciones y desprendimientos, mientras que las lluvias intensas y los vientos fuertes ponen a prueba techos, azoteas, fachadas y sistemas de desagüe.

La humedad persistente también puede deteriorar los materiales de construcción. Cuando el agua se filtra y alcanza elementos de concreto reforzado, puede favorecer procesos de corrosión en el acero, especialmente si las condiciones de protección del material se han deteriorado.

Por ello, impermeabilizar no es solamente una medida para evitar goteras: forma parte del mantenimiento preventivo del inmueble. Sin embargo, un impermeabilizante no sustituye una reparación estructural ni garantiza que una vivienda resista un sismo o un huracán.

¿Qué medidas ayudan a prevenir daños en casa?

La primera recomendación es revisar periódicamente techos, azoteas, fachadas y muros, así como mantener limpios los desagües y atender las filtraciones desde que aparecen. También conviene verificar el estado de los sellos y sistemas de impermeabilización antes de la temporada de lluvias.

Después de un sismo, es importante observar si aparecen grietas nuevas, desprendimientos, deformaciones o puertas y ventanas que dejan de cerrar correctamente. Estas señales no permiten determinar por sí solas la gravedad del daño, pero sí justifican una revisión profesional.

Ricardo Rojas, gerente de Marketing de Imperquimia, destacó la importancia de actuar antes de una emergencia: “Proteger las edificaciones de la humedad, revisar su estado después de cada evento y dar mantenimiento a tiempo son decisiones que resguardan el patrimonio de las familias y prolongan la vida útil de sus viviendas”.

Si hay grietas profundas, elementos deformados, desprendimientos importantes u otros indicios de posible daño estructural, lo prudente es alejarse de la zona afectada, evacuar si existe riesgo y solicitar una evaluación especializada o apoyo de Protección Civil. No se debe regresar a un inmueble posiblemente dañado hasta que las autoridades o personal competente indiquen que es seguro.

Seguro de vivienda en México: qué revisar para proteger tu patrimonio Foto: Cortesía

¿Por qué es importante contar con un seguro de vivienda?

Un seguro puede ayudar a afrontar las consecuencias económicas de determinados daños, pero la protección depende de las coberturas, exclusiones, deducibles y condiciones de cada póliza. Antes de contratar, conviene verificar si contempla daños por sismo, inundación, lluvia, viento u otros riesgos relevantes para la ubicación del inmueble.

La necesidad de protección es especialmente significativa en estados expuestos a la actividad sísmica. Según las cifras incluidas en el comunicado, solo 5.4% de las viviendas en Oaxaca, 8.2% en Chiapas y 10.1% en Guerrero cuenta con protección aseguradora.

El seguro y el mantenimiento cumplen funciones distintas: uno puede contribuir a cubrir pérdidas económicas conforme a sus condiciones; el otro ayuda a conservar la vivienda y detectar problemas antes de que empeoren.

¿Qué debe hacer una familia antes de la temporada de lluvias?

Conviene revisar la impermeabilización, comprobar que las bajadas de agua funcionen, atender filtraciones y buscar asesoría si existen grietas o daños previos. También es recomendable guardar documentos importantes, conocer las rutas de evacuación y tener a la mano los contactos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para 2026 entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico, de acuerdo con el material proporcionado. La temporada concluye oficialmente el 30 de noviembre, pero las medidas preventivas deben mantenerse durante todo el año.

En un país expuesto a sismos y fenómenos meteorológicos, cuidar una vivienda significa anticiparse: mantenerla, revisar sus condiciones y actuar ante las primeras señales de deterioro. La prevención no elimina todos los riesgos, pero permite tomar decisiones más informadas para proteger a las personas y su patrimonio.

En este contexto, Imperquimia refuerza su llamado a la cultura de la prevención: impermeabilizar antes de la temporada de lluvias, dar mantenimiento periódico y actuar ante los primeros signos de deterioro permite proteger el patrimonio más importante de las familias mexicanas y contribuir a edificaciones más seguras y duraderas. Ante cualquier daño estructural visible, como grietas profundas, deformaciones o desprendimientos, se recomienda evacuar el inmueble y solicitar la evaluación de un especialista o de Protección Civil antes de volver a habitarlo.