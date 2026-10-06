5 recetas crujientes para recibir el otoño mexicano sin pasar horas en la cocina

Ninja La calabaza ocupa un lugar especial en otoño para su cosecha y consumo en otoño, (Ninja)

El otoño llega a México acompañado de ingredientes como la calabaza, guayaba, mandarina, manzana y tejocote, entre otros productos que anuncian el cambio de temporada y comienzan a ganar protagonismo en mercados y cocinas para dar inicio a una de las épocas gastronómicas más representativas del país, con preparaciones vinculadas al Día de Muertos.

Preparar recetas crujientes no requiere mucho tiempo

Entre estos ingredientes, la calabaza ocupa un lugar especial en otoño para su cosecha y consumo, además de ser un ingrediente importante para los mexicanos, quienes consumen alrededor de 1.6 kg per cápita al año, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para quienes quieran aprovechar la temporada sin complicarse, Ninja CRISPi Pro es el aliado ideal para crear recetas mexicanas crujientes y prácticas para compartir.

Con 1,800W de potencia, recipiente CleanCrisp de vidrio de 5.7 L libre de químicos tóxicos PFAS/PTFE para hasta 10 personas y material resistente al choque térmico para almacenar en el congelador, ofrece seis funciones: Max Crisp, Freír con Aire, Hornear/Fermentar, Rostizar, Recrisp y Deshidratar; y un control preciso de temperatura para que cada preparación sea perfecta y deliciosa.

De esta manera, Ninja CRISPi Pro invita a echar a volar la imaginación para recibir el otoño con estas 5 recetas que combinan los sabores clásicos de México para esta colorida etapa del año.

Calabaza de Castilla crujiente con piloncillo y canela

Una reinterpretación de uno de los sabores más reconocibles de la temporada. Mezcla cubos de Calabaza de Castilla con un poco de mantequilla, piloncillo, canela y ralladura de naranja.

Colócalos en la canastilla y utiliza la función Freír con Aire, buscando que los bordes queden dorados y ligeramente caramelizados. Termina con pepitas tostadas para sumar un contraste crujiente. También puede servirse como acompañamiento para una comida de otoño o como postre tibio con yogur natural.

Esquites crujientes con chile, limón y queso

Los esquites pueden salir del vaso y convertirse en una botana para compartir. Para lograrlo, mezcla granos de elote con mantequilla, epazote y chile.

Cocinarlos en Ninja CRISPi Pro con la función Freír con Aire hasta que algunos granos comiencen a dorarse y adquirir una textura crujiente. Termina con limón y queso cotija. El resultado conserva los sabores del esquite tradicional, pero incorpora una textura diferente que funciona especialmente bien como botana para reuniones.

Quesadillas crujientes de flor de calabaza

Una preparación sencilla para aprovechar otro ingrediente clásico de la cocina mexicana y la temporada de calabazas. Saltea ligeramente flor de calabaza con cebolla, epazote y chile poblano.

Rellena las tortillas con la mezcla y queso Oaxaca, dóblalas y colócalas en Ninja CRISPi Pro. Selecciona Freír con Aire y cocina hasta conseguir tortillas doradas y queso fundido. Puedes preparar varias porciones al mismo tiempo utilizando el recipiente de 5.7 L para eficientar el proceso.

Tostadas crujientes de manzana, canela y piloncillo

El otoño también puede llegar en versión dulce con Ninja CRISPi Pro. Corta tortillas de maíz en triángulos y barnízalas ligeramente con mantequilla.

Espolvorea canela, piloncillo y utiliza la función Max Crisp para conseguir una textura dorada y crujiente. Sirve con manzana previamente cocinada con un poco de canela y termina con nueces o pepitas. Además puedes acompañar con yogur griego o helado de vainilla para convertir la botana en un postre.

Totopos de maíz azul con guacamole y pepitas tostadas

Una botana mexicana que puede convertirse en protagonista de cualquier reunión de Día de Muertos. Corta tortillas de maíz azul en triángulos, colócalas en Ninja CRISPi Pro y utiliza la función Max Crisp para conseguir totopos ligeros y crujientes.

Mientras tanto, prepara un guacamole tradicional con aguacate, limón, cebolla, jitomate, cilantro y chile serrano. Termina con pepitas tostadas para agregar textura.

Así, recibir el otoño puede ser tan sencillo como abrir el refrigerador, elegir algunos ingredientes de temporada y dejar que el calor y la circulación de aire hagan buena parte del trabajo.

Cinco recetas, una barra de cocina y muchas posibilidades para convertir los sabores del otoño mexicano en algo crujiente con la ayuda de Ninja CRISPi Pro.