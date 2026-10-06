¿De qué trata la película ‘Digger’? La producción cinematográfica de Iñárritu y Tom Cruise (@diggerthemovie)

Digger película dirigida por el director mexicano ganador del Premio Óscar Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruse no ha obtenido los resultados que se esperaban para la película.

La película se estrenó el pasado jueves 1 de octubre y recaudó 20 millones de dólares en taquilla a nivel mundial en su primer fin de semana, no obstante, el costo de producción ronda los 160-180 millones de dólares, esto estaría dejando en pérdidas al estudio.

¿Cuál es la trama de Digger?

La historia se centra en el magnate petrolero Digger Rockell, interpretado por Cruise, quien intenta demostrar que él es el salvador ante la cercanía de una catástrofe ecológica global que desencadenaría el fin del mundo moderno.

Digger está catalogada como comedia, igualmente utiliza sátira y drama en la trama. Tiene una duración de 129 minutos y es clasificación B15, la cual indica que no es recomendable para menores de 15 años. También está disponible en el formato IMAX.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la película?

La opinión sobre la película está dividida entre críticas buenas y malas; la página Rotten Tomatoes la posicionó con el 51% de aprobación mientras que en Letterboxd su media es de 3.8 estrellas.

Su discusión se centra en la manera en que se retratan a las figuras políticas como los culpables al igual que los consumidores siendo parte del problema. Al igual de abarcar mucho y no llegar a un mensaje claro en toda la película.

Asimismo, sostienen que el proyecto de Iñárritu es algo ambicioso y que está destinado al fracaso.

Otras películas con las que compiten en cartelera

Digger compite con los estrenos depelículas:

Gracias Por Operar Con Nuestro Banco .

. Sorop: Herencia Diabólica .

. Quiero Tu Sexo .

. Verity: La Sombra De Un Engaño .

. Tadeo El Explorador y la Lámpara Maravillosa .

. Pinocho: El Lado Oscuro.

Además de enfrentar preventas de películas como Avengers: Doomsday y Duna.