Cempasúchil mexicano Día de Muertos 2026: estas son las claves para diferenciar el cempasúchil mexicano del “chino” (Cuartoscuro)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, una fecha en la que se recuerda a los difuntos ofreciéndoles una ofrenda o altar antes de su llegada el 2 de noviembre.

En estos altares no suelen faltar las calaveritas de azúcar, el tequila, las mandarinas, los platillos favoritos del difunto y, de manera imprescindible, la flor de cempasúchil. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un fenómeno particular con esta planta tradicional, ya que existe una variante de la flor que proviene del extranjero y ha generado confusión entre los consumidores al momento de realizar sus compras.

¿Cómo diferenciar el cempasúchil mexicano del chino?

Aunque la variedad conocida como cempasúchil chino es visualmente similar a la flor nativa, se trata de una versión desarrollada a partir de semillas modificadas genéticamente provenientes de países como China e India. A pesar de su amplia comercialización, existen ciertas características que permiten distinguir una de la otra:

Cempasúchil mexicano

Puede alcanzar una altura de hasta dos metros

Se comercializa habitualmente en ramos

Posee un aroma intenso

Sus flores presentan formas y tamaños variados

Cuenta con un periodo de vida prolongado que le permite mantenerse fresco durante varias semanas.

Cempasúchil chino

Es una planta de menor tamaño

Se vende en macetas.

Su aroma es imperceptible

Sus flores son redondas y perfectas

Su ciclo de vida es corto, ya que genéticamente está diseñada para marchitarse rápidamente.

China y la industrialización global de la flor

La producción de la flor de cempasúchil en China comenzó a expandirse con fuerza a principios del siglo XXI, al punto de que hoy en día el país asiático se ha consolidado como el mayor productor a nivel global.

Mientras en México la venta de la flor se mantiene con un enfoque ornamental y tradicional para dar vida al Día de Muertos, lo que conserva el arraigo cultural pero limita su escala agroindustrial, China transformó esta tradición de raíces mesoamericanas en un negocio de exportación millonario, identificando su potencial económico y construyendo una vasta industria alrededor de su cultivo.