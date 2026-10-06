Números ganadores del Chispazo Clásico 12296: resultados del sorteo del 6 de octubre

Sorteo Chispazo clásico 6 de octubre Este martes 6 de octubre se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

El Chispazo Clásico 12296 concentró la atención de los jugadores que participaron en esta edición de la Lotería Nacional y esperaban conocer los números ganadores este martes 6 de octubre

Transmisión en vivo de los resultados del sorteo Chispazo Clásico 12296

La transmisión del Chispazo Clásico 12296 estuvo disponible mediante los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, entre ellos sus cuentas de Facebook y YouTube.

El material puede consultarse posteriormente para revisar el desarrollo del sorteo y contrastar la combinación obtenida con los números registrados en cada boleto. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Chispazo 6 de octubre Lotería Nacional

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12296?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada para esta edición.

Premios Chispazo, ¿cuánto se puede ganar?

Los premios del Chispazo pueden variar entre una edición y otra, debido a que la bolsa se determina a partir de los recursos obtenidos mediante la venta de participaciones.

La categoría de mayor recompensa corresponde a quienes consiguen cinco aciertos. También existen premios para los jugadores que obtienen cuatro o tres coincidencias, mientras que dos aciertos permiten acceder a 10 pesos.

¿Cómo se juega Chispazo?

Para jugar Chispazo es necesario seleccionar números del 1 al 28. La participación puede realizarse con cinco, seis o siete números, dependiendo de la modalidad que el jugador decida utilizar.

La elección puede hacerse directamente al llenar el boleto o mediante la selección automática, en la que el sistema genera los números de manera aleatoria.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12296?

Los resultados oficiales del Chispazo 12296 pueden consultarse mediante los canales de información de la Lotería Nacional. El sitio institucional concentra los datos de sus sorteos y permite comprobar la combinación ganadora para verificar los boletos participantes.

Los jugadores también pueden acudir a los expendios autorizados.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

La participación sencilla con cinco números tiene un costo de 10 pesos.