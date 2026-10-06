Resultados Lotería Nacional 6 de octubre 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4030

Sorteo Mayor 4030 de la Lotería Nacional Este martes 6 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4030 de la Lotería Nacional tendrá resultados este martes 6 de octubre, fecha en la que miles de participantes podrán revisar si los números ganadores coinciden con su billete o serie adquirida.

La emisión y el cachito fue dedicado al Bicentenario del Consulado de México en Nueva York.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4030 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4030 se transmite mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de usuarios siguen la emisión en tiempo real, en donde los niños gritones anunciarán el premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4030 de la Lotería Nacional?

La actividad comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4030?

El Sorteo Mayor 4030 conservó la bolsa global de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo otorgó un premio mayor de 21 millones de pesos, repartido en tres series de siete millones cada una, esquema que define el atractivo central de este sorteo.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, el premio potencial alcanzó los 350 mil pesos, una cifra que explica la vigencia de los Sorteos Mayores dentro de la oferta de la Lotería Nacional. En conjunto, la edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4030?

Los números ganadores del Sorteo Mayor 4030 pueden consultarse en los expendios autorizados y a través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional.

Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para conocer de forma inmediata si obtuvo premio.

Los listados completos también se difunden en redes sociales y canales institucionales.