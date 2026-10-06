¿Qué son las Mega Ofertas de Amazon Prime México 2026 y hasta cuándo estarán disponibles?

Mega Ofertas En las Mega Ofertas, los usuarios encontrarán ofertas en más de 35 departamentos. (Especial)

Amazon tiene diversas fechas de grandes descuentos en su plataforma, una de ellas son las Mega Ofertas de Amazon Prime México 2026, donde los usuarios de la plataforma inundan la tienda virtual para buscar comprar lo mejor a menor precio.

¿Qué son las Mega Ofertas de Amazon Prime?

De esta forma, los usuarios pueden disfrutar de las Mega Ofertas a partir del 6 al 10 de octubre de 2026, comenzando a partir de las 00:01 horas, por lo que verán en la plataforma diversos descuentos y productos con un precio inigualable.

Uno de los requisitos es contar con una suscripción activa a Amazon Prime, si no, no podrán acceder a las Mega Ofertas.

“Mega Ofertas de Amazon Prime es un evento que hacemos por segundo año en México. Eh, el primero que hacemos, el, el primero que hacemos como completo con, con deals o, o descuentos en todas, todas las categorías: belleza, electrónicos, moda, hogar, juguetes, todas las categorías. Y ya arrancó hoy, eh, a las doce, o sea, a la medianoche del seis, del seis de octubre y vamos hasta el diez de octubre. Cinco días de ofertas exclusivas para miembros de Amazon Prime, eh, en más de treinta y cinco categorías”, explicó Eduardo Gómez, Head of Brand Marketing Amazon México y quien habló en exclusiva sobre las principales oportunidades, beneficios, y tendencias de Mega Ofertas de Amazon

En las Mega Ofertas, los usuarios encontrarán ofertas en más de 35 departamentos, que incluyen tecnología, audio, moda, belleza, hogar, juguetes y dispositivos Amazon como Echo, Kindle, Fire TV, Ring y otros más.

¿Cuánto duran las Mega Ofertas de Amazon Prime?

También habrá rebajas de hasta 50% o más, con productos en su precio más bajo de los últimos 12 meses y esto lo pueden aprovechar para adquirir los mejores productos a muy bajo costo.

“La categoría que más descuento tiene es la categoría de dispositivos Amazon, es decir, todos los dispositivos como los Echo, Fire TV, los dispositivos Ring y esa categoría tiene descuentos hasta del sesenta y siete por ciento. Pero también tenemos descuentos en las principales categorías como belleza, electrónicos, moda, hogar, juguetes”, agregó el directivo.

Así también, el evento dura aproximadamente cinco días, por lo que los usuarios tienen tiempo suficiente para elegir los productos que más necesiten.

“El evento dura exactamente cinco días. Empezamos la comunicación sobre el evento hace dos semanas. Te puedo decir que sí sabemos que el setenta y siete por ciento de los compradores online de México están mucho más propensos a comprar durante estos eventos de oferta. En México creemos que hay, hay más de veinticinco millones de compradores online y el setenta y siete por ciento dicen ser compradores más propensos durante eventos. El setenta y ocho por ciento, por ejemplo, compara precios entre sitios. Entonces, puede que vayan a diferentes tiendas y comparen precios incentiva que la plataforma dé los mejores descuentos”, explicó.

Estas son las promociones bancarias destacadas en las Mega Ofertas de Amazon Prime.

BBVA: 10% de descuento con el cupón BBVAPBDD26 (compra mínima de $4,500 MXN de contado o a meses sin intereses).

Banamex: 10% de descuento con el cupón BNMXPBDD26 (compra mínima de $4,500 MXN de contado o a meses sin intereses).

Santander: 10% de descuento con el cupón SANTPBDD26 (compra mínima de $4,500 MXN).

HSBC: 10% de descuento con el cupón HSBCPBDD26 (compra mínima de $4,500 MXN).

Amazon Access (Invex): 25% de descuento en la primera compra usando el cupón ACESSPBDD1 (compra mínima de $500 MXN).

Finalmente, las Mega Ofertas de Amazon Prime estarán disponibles durante cinco días, por lo que la plataforma está lista para recibir millones de pedidos de sus usuarios.