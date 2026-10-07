El Método Richmond Así puedes escuchar y leer el libro de la serie de Ted Lasso (@TedLasso)

Ted Lasso, una de las series más queridas de Apple TV, ha finalizado su cuarta temporada y ha dejado a los fans con una sensación de pérdida, por lo que la compañía ha decidido regalarles un extracto del libro ‘El Método Richmond’, el cual en la serie fue escrito por el periodista Trent Crimm. Aquí te decimos cómo conseguir el contenido extra.

¿Cómo escuchar y leer el libro ‘El Método Richmond’?

El día de hoy, en la cuenta de X de Ted Lasso (que simula ser el entrenador), ha publicado un mensaje promocionando el libro de su “compadre” Trent y compartió un link que dirige a las personas al primer capítulo de dicho libro.

En Apple Books se encontrarán extractos del libro ‘El Método Richmond’, del personaje Trent Crimm. En la plataforma se encuentra el extracto en formato de libro electrónico o de audiolibro y está narrado por el mismo Crimm.

¿De qué trata ‘El Método Richmond’?

De acuerdo a la descripción del libro en Apple Books, ‘El Método Richmond’, el experiodista de investigación de ‘Independent’ narra el camino que recorrió el equipo AFC Richmond en su extraordinaria temporada que conmovió a los aficionados.

Para celebrar el final de temporada y “la segunda edición del bestseller”, Crimm ofrece un adelanto de uno de sus personajes favoritos y una carta del autor que brinda reflexiones adicionales.

Aunque el extracto que ofrece Apple solo dura 15 minutos, sirve para llenar el vacío que dejó el final de temporada de Ted Lasso y se espera que pronto se confirme que la serie regresará para más temporadas.

¿‘El Método Richmond’ es un libro real?

Pese a lo que muchos fans esperaban, el extracto publicado forma parte de una estrategia de publicidad y ‘El Método Richmond’ solo es un libro ficticio del universo de la serie, del cual se habló en la tercera temporada de Ted Lasso. Aunque con este nuevo extracto, algunos fans especulan que podría significar que Apple estaría trabajando en el libro para posteriormente publicar su versión completa.