Nuestra Señora del Rosario Día de Nuestra Señora del Rosario se conmemora este 7 de octubre: ¿Cuál es la historia de esta celebración religiosa? (Cuartoscuro)

El 7 de octubre la Iglesia Católica celebra una advocación mariana muy querida y venerada en todo el mundo: Nuestra Señora del Rosario.

Su fiesta recuerda el poder de la oración del Rosario como un camino de fe, conversión y esperanza para la comunidad de creyentes, consolidándose como una de las fechas religiosas más representativas del calendario litúrgico.

¿Cuál es el origen de la devoción a la Virgen del Rosario?

La devoción a la Virgen del Rosario está vinculada principalmente con la Batalla de Lepanto, un enfrentamiento naval ocurrido el 7 de octubre de 1571. En esa fecha, una alianza de fuerzas cristianas, conocida como la Liga Santa, se enfrentó a la flota del Imperio Otomano en el mar Mediterráneo.

Ante la magnitud del combate, el papa Pío V pidió a la comunidad católica que rezara el Santo Rosario para encomendar el resultado de las acciones.

A pesar de que las fuerzas otomanas contaban con una ventaja estratégica importante, la Liga Santa logró la victoria en el mar.

Los católicos de la época interpretaron el triunfo como una intercesión directa de la Virgen María ante las oraciones realizadas.

Debido a esto, Pío V atribuyó el éxito del combate a la oración del Rosario y estableció una celebración conmemorativa cada 7 de octubre, bajo el nombre inicial de Santa María de la Victoria.

Santo Domingo de Guzmán y la consolidación de la fecha

Dentro de la tradición religiosa, también se atribuye a Santo Domingo de Guzmán un papel fundamental en la difusión de esta devoción.

Según la tradición católica, la Virgen María se le habría aparecido para entregarle esta forma de oración, la cual comenzó a practicarse y extenderse entre los fieles durante los siglos posteriores.

Años después de la Batalla de Lepanto, el papa Gregorio XIII cambió el nombre oficial de la conmemoración a Nuestra Señora del Rosario.

Con el paso del tiempo, el 7 de octubre quedó como la fecha establecida en el calendario católico como la festividad dedicada a esta advocación mariana.