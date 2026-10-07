Monte de Piedad reabre oficialmente hoy tras un año de huelga: sucursales, horarios y cómo recuperar las prendas

Monte de Piedad CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2026.- Luego de un año de paro de actividades y más de 70 reuniones de negociación, el Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga que sostenían sus trabajadores, por lo que todas sus sucursales reabrirán el próximo miércoles 7 de octubre. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Tras un año de huelga, el Nacional Monte de Piedad reanudará oficialmente sus operaciones este miércoles 7 de octubre, con la reapertura gradual de sus sucursales en todo el país.

Ergo, desde hoy, miles de usuarios podrán volver a realizar trámites presenciales relacionados con sus préstamos prendarios, incluidos refrendos, recuperación de prendas, pagos y nuevos empeños.

La institución informó que la reapertura será gradual en sus sucursales del país, por lo que algunas sedes podrían normalizar completamente su operación durante el transcurso del día.

Monte de Piedad vuelve a operar tras el fin de la huelga

La reapertura representa el regreso de actividades luego del conflicto laboral que mantuvo cerradas las sucursales durante aproximadamente un año.

Con ello, las personas que mantienen préstamos prendarios podrán volver a realizar trámites directamente en las oficinas del Nacional Monte de Piedad, conforme cada sucursal reanude operaciones.

La institución señaló que el regreso será gradual, por lo que algunas sedes podrían normalizar sus servicios durante el transcurso del día.

¿Qué trámites puedes realizar desde hoy?

Con la reapertura, los usuarios podrán acceder nuevamente a los principales servicios del Nacional Monte de Piedad:

Pago de refrendos.

Liquidación de préstamos.

Recuperación de prendas (desempeño).

Solicitud de nuevos préstamos prendarios.

Empeño de artículos.

Atención personalizada para dudas sobre contratos vigentes.

La institución recomienda acudir con una identificación oficial y la boleta correspondiente al préstamo cuando el trámite así lo requiera.

Horarios de atención del Nacional Monte de Piedad

El Nacional Monte de Piedad informó que sus sucursales retomarán sus horarios habituales de atención.

En términos generales, las oficinas operan:

Lunes a viernes: de 8:00 a 17:00 horas .

de . Sábados: de 8:00 a 15:00 horas.

No obstante, algunos horarios pueden variar dependiendo de la sucursal, por lo que se recomienda verificar previamente la disponibilidad del servicio antes de acudir.

¿Qué hacer si tienes un préstamo vigente?

Las personas con contratos activos podrán acudir a la sucursal correspondiente para conocer el estado de su préstamo y continuar con los trámites pendientes.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Realizar el refrendo para conservar vigente el préstamo.

Liquidar el adeudo y recuperar la prenda.

Solicitar información sobre contratos que permanecieron activos durante el periodo de suspensión de actividades.

¿Cómo recuperar las prendas empeñadas tras un año de huelga?

Pararecuperar una prenda empeñada en el Nacional Monte de Piedad es necesarioliquidar el préstamo prendario, es decir, cubrir el monto del adeudo, incluidos los intereses y cargos que correspondan conforme al contrato.

Una vez realizado el pago, el cliente puede acudir a la sucursal donde se encuentra resguardada la prenda para efectuar el desempeño, presentando la boleta de empeño o el número de contrato y, cuando sea requerido, una identificación oficial vigente.

En caso de que el préstamo aún no se liquide, también es posible realizar un refrendo, que consiste en pagar los intereses y comisiones para extender la vigencia del contrato y conservar el derecho a recuperar la prenda posteriormente.

¿Cómo ubicar la sucursal más cercana?

El Nacional Monte de Piedad cuenta con sucursales en distintas entidades del país.

Los usuarios pueden consultar la ubicación de la oficina más cercana y confirmar su horario de atención a través de los canales oficiales de la institución antes de realizar su visita.