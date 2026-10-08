Audiolibros en Spotify México ¿Cuál es el catálogo y cómo acceder a esta función en la app? (Pexels)

Spotify México ha implementado la nueva función de audiolibros, la cual forma parte de su iniciativa de expansión mundial con un interés en el mercado mexicano. Ahora la plataforma tendrá libros narrados en audio, además de su catálogo musical y de podcast.

Con esta nueva función, Spotify ofrecerá a los usuarios un repertorio más completo y diversificado. A partir de este miércoles 7 de octubre, el catálogo de audiolibros estará disponible para todos los usuarios en México.

¿Los audiolibros en Spotify son gratis?

De acuerdo a Spotify, la función estará incluida para el plan Premium Individual, mientras que para Premium Duo y Premium Family solo será para los titulares de los planes, aunque ha aclarado que el administrador podrá asignar horas de escucha a cada integrante del plan.

Por el momento, los audiolibros no estarán disponibles para el plan de estudiante. No obstante, se podrán realizar recargas de pago único para comprar horas adicionales a las incluidas en el plan; dichas recargas tendrán una vigencia de 12 meses.

A su vez, ha anunciado la opción de Audiolibros+, la cual será un complemento que agregará tiempo extra de escucha cada mes. El precio y horas que ofrecerá esta opción dependerá de cada plan.

Cada plan contratado incluirá 12 horas mensuales para escuchar los audiolibros; según Spotify, las horas corresponden al tiempo de reproducción disponible y se renuevan en cada factura.

¿Cuál es el catálogo de audiolibros en Spotify?

La nueva función de audiolibros en Spotify incluirá un catálogo de más de 45 mil títulos, lo que sumará más de 350 mil títulos con la música y los podcasts dentro de la plataforma.

Se podrán encontrar audiolibros en español, portugués, italiano y otros idiomas. Desde este momento ya puedes disfrutar desde los clásicos hasta los libros más famosos del momento y tendrás variedad en cuanto a géneros literarios.

¿Cómo acceder a los audiolibros de Spotify?

Acceder al catálogo de audiolibros es muy sencillo, ya que es similar al de los otros contenidos dentro de la plataforma. El usuario únicamente tendrá que seguir los siguientes pasos:

Tocar en “Buscar”. Seleccionar la opción de “Audiolibros” en la selección de “Empezar a explorar”. Escoger entre sus más de 45,000 títulos.

El tiempo de escucha para los audiolibros se irá descontando conforme avanza la reproducción; una vez agotado el tiempo disponible, el progreso quedará guardado para cuando se pueda retomar la lectura.