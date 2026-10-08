Edgar, el niño que se volvió viral por una caída, se casa 20 años después

"Edgar se cae" El protagonista del video viral se casará esta semana. (@soyedgar83)

Edgar, quien alguna vez se volvió una sensación de internet por un video que captura su caída a un río, se casará el próximo sábado 10 de octubre.

La caída de Edgar: El niño que gritó por su caída se casa veinte años después

En inglés, existe la expresión “falling upwards”, cuya traducción sería “caer hacia arriba”. La expresión refiere a tener éxito a pesar de los constantes fracasos que padecemos. Esto es algo que, de manera muy literal, le Edgardo Martínez Esparza, conocido por todos como Edgar.

“La caída de Edgar” es un video que retrata a un Martínez Esparza de 11 años mientras pasaba el tiempo con su tíos en la pequeña comunidad de San Marcos ubicada en Nuevo León, estado del que es oriundo la estrella de internet. Él, su primo Raúl y un amigo de este último salieron a jugar a representar las películas de Piratas del Caribe cerca de un río. Durante el juego, Raúl y su amigo le insistieron a Edgar que cruzara un par de troncos que conectaban los dos extremos del angosto río, los cuales ellos ya habían cruzado. Mientras Edgar intentaba cruzar, con una rama que usaba como espada en mano, su primo grababa mientras el amigo manipulaba los troncos para que perdiera el equilibrio, a pesar de Edgar insistía que no lo hiciera. Este movimiento de la superficie terminó por causar la caída del niño al río.

Este año, Edgar afirmó en una entrevista que más tarde se enteró que la broma estaba planeada con anticipación y que no volvió a ver al amigo de su primo que provocó su caída.

Raúl quería mandar el video a un programa de televisión, pero a instancias de sus padres optó por subirlo a YouTube en mayo de 2006, cuando la plataforma no era conocida como el lugar para convertirse en un fenómeno viral. Nunca esperaron, por lo tanto, la tracción que ganaría el clip, que pronto comenzó a difundirse por todos los medios.

De manera casi inmediata, esto representó un cambio en la vida de Edgar. Llegó a aparecer en programas populares como Otro Rollo debido a su popularidad. Sin embargo, el incidente también le valió burlas en la escuela.

Con los años, Edgar aceptó su popularidad y el video lo ha llevado a participar en comerciales, aparecer en programas de televisión y ser entrevistado en varias ocasiones.

Hoy en día Edgar y su grito “Ya güey” se ha convertido en parte de la memoria colectiva mexicana y el video ha sido recreado y parodiado cientos de veces.

Edgar llegaría a estudiar comunicación en la Universidad de Monterrey, de donde se graduó en 2017, y hoy en día se dedica a los negocios. Su futura esposa, Valeria Bermea, es arquitecta.

El compromiso fue anunciado por la pareja en agosto de 2025 y se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre de en Cuatrociénagas, Coahuila.