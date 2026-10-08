Halloween en GTA Online: todas las recompensas, desafíos y descuentos de octubre

GTA Online celebra Halloween: recompensas triples, disfraces gratis y bonificación de hasta GTA$ 2 millones

Octubre llegó a GTA Online con decenas de actividades para quienes disfrutan recorrer Los Santos de noche. Durante todo el mes, los jugadores podrán encontrarse con fenómenos paranormales, enemigos disfrazados y distintos eventos especiales que convierten algunas de las actividades habituales en noches de supervivencia.

La celebración incluye bonificaciones de GTA$ y RP, artículos gratuitos, descuentos en vehículos y una serie de desafíos semanales que pueden terminar dejando una recompensa bastante interesante.

Triple de GTA$ y RP en las actividades de Halloween

Uno de los principales atractivos de esta temporada son las partidas de supervivencia de Halloween, que entregan el triple de GTA$ y RP. La promoción incluye modalidades con alienígenas, el Ataque zombi en Cayo Perico y el regreso de Ataque zombi en Ludendorff, donde las oleadas de enemigos y animales embrujados pondrán a prueba hasta a los jugadores más experimentados.

La celebración también lleva recompensas triples a una selección de carreras de la comunidad con temática de Halloween, con circuitos llenos de lava, sustancias químicas y obstáculos poco amigables.

Por si fuera poco, los diferentes modos Homicida de la serie destacada también ofrecen triple recompensa. En estas partidas, un jugador armado debe encontrar a sus rivales mientras estos intentan sobrevivir únicamente con una linterna.

Más GTA$ durante el turno nocturno

Quienes prefieran actividades menos sobrenaturales también tienen opciones. Los trabajos de patrulla y la captura de objetivos de la oficina de fianzas ofrecen el doble de GTA$ y RP durante octubre.

Además, Fantasmas al descubierto vuelve a cobrar protagonismo con doble recompensa. La misión consiste en fotografiar a 10 espectros escondidos por Los Santos y Blaine County. Quienes completen la colección podrán llevarse la chamarra temática del evento.

Desafíos semanales de Halloween: hasta GTA$ 2 millones extra

Los jugadores también podrán completar una serie de desafíos semanales de Halloween. Cada semana cambia el objetivo y, además de conseguir recompensas especiales, completar todos los retos del mes otorga una bonificación adicional de GTA$ 2,000,000, que se entrega en un plazo de hasta 72 horas.

Las actividades quedan distribuidas así:

1 al 7 de octubre: localizar dos objetivos de la oficina de fianzas para obtener la calavera vintage verde y GTA$ 100,000

localizar dos objetivos de la oficina de fianzas para obtener la calavera vintage verde y GTA$ 100,000 8 al 14 de octubre: ganar dos modos Adversario para conseguir la máscara de calavera brillante rosa y GTA$ 100,000

ganar dos modos Adversario para conseguir la máscara de calavera brillante rosa y GTA$ 100,000 15 al 21 de octubre: ganar tres carreras para recibir el enterizo esqueleto neón naranja y GTA$ 100,000

ganar tres carreras para recibir el enterizo esqueleto neón naranja y GTA$ 100,000 22 al 28 de octubre: completar todas las oleadas de una partida de supervivencia para obtener el conjunto Intruso espacial gris y GTA$ 150,000

completar todas las oleadas de una partida de supervivencia para obtener el conjunto Intruso espacial gris y GTA$ 150,000 29 de octubre al 4 de noviembre: superar 10 oleadas en una partida de supervivencia sin morir para conseguir el disfraz Homicida payaso y GTA$ 250,000

Ropa gratis para completar el disfraz

Durante octubre también será posible conseguir ropa y accesorios de Halloween gratis. Entre los artículos disponibles aparecen camisetas temáticas, una máscara de demonio tecnológico y, durante los últimos días del evento, una máscara de calavera vintage café junto con una mochila de paracaídas de Halloween.

Más actividades paranormales

Las noches en Los Santos tendrán algunos visitantes inesperados. Los jugadores podrán enfrentarse al siniestro clon homicida y al Declasse Tornado personalizado, además de participar en guerras comerciales de ovnis para conseguir doble GTA$ y RP.

También será posible buscar plantas de peyote para experimentar una transformación bastante particular, mientras que las calabazas de Halloween y las piezas de naves espaciales de Fort Zancudo forman parte de las actividades especiales de la temporada.

Descuentos en vehículos de Halloween

La celebración también es una oportunidad para sumar algún vehículo de colección al garaje. Algunos modelos sobrenaturales tienen 40% de descuento, entre ellos:

LCC Sanctus

Albany Brigham

Albany Lurcher

Albany Fränken Stange

Declasse Tornado desgastado

Del 1 al 7 de octubre también hay descuentos de 30% en modelos como el Declasse Vigero ZX, Sea Sparrow, Nagasaki Buzzard, Lampadati Komoda, Western Powersurge, Benefactor Schlagen GT, Ocelot Ardent, Nagasaki ultraligero y Grotti Brioso 300.

La temporada de Halloween estará activa durante octubre y algunas de estas actividades y recompensas se extenderán hasta el 4 de noviembre, así que hay varias semanas para recorrer Los Santos y Blaine County, sobrevivir a sus criaturas y, de paso, hacer crecer tu dinero en el juego.