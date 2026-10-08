¿Qué es Xbox XP? Microsoft lanza nueva división de entretenimiento para producir sus series y películas de videojuegos

Xbox XP XP es la nueva división de Xbox que abarcará cine, televisión y experiencias en vivo.

La popular marca de videojuegos Xbox, propiedad de Microsoft, anunció el desarrollo de un nuevo proyecto que pretende convertir a la compañía de entretenimiento en la número uno del mundo: XP, una nueva división que abarcará películas, televisión, eventos en vivo, colaboraciones, entre otras experiencias novedosas que conecten “a personas de todas las generaciones y de todo el planeta”.

En el anuncio emitido por la empresa este jueves 8 de octubre, Xbox aseguró que pretende “crear más formas para que la gente disfrute de los mundos que tanto les gustan”, por lo que contará con las mejores mentes de sus estudios y colaborará con socios de confianza en la creación de la nueva era.

¿Qué es Xbox XP? Líder, objetivo y lanzamiento del nuevo proyecto de entretenimiento

Encabezada por Kayleen Walters, ejecutiva de Mojang Studios y recién nombrada presidenta del proyecto, la nueva división XP de Xbox buscará llevar sus principales franquicias más allá de los videojuegos, reuniendo bajo una misma estructura las exploraciones de Xbox en cine, televisión, productos de consumo, alianzas estratégicas y experiencias presenciales.

De esta manera, la creación de XP responde a una ambición más amplia de la compañía: convertir sus videojuegos en franquicias de entretenimiento capaces de conectar con audiencia incluso fuera de las consolas a través de cuatro áreas principales de inversión:

Xbox Pictures: Llevar mundos y personajes a nuevos públicos a través del cine, la televisión y otras formas de narración lineal.

Llevar mundos y personajes a nuevos públicos a través del cine, la televisión y otras formas de narración lineal. Xbox Products: Creación de productos auténticos para las y los fans, lo que les permitirá celebrar y expresarse mediante las franquicias que aman.

Creación de productos auténticos para las y los fans, lo que les permitirá celebrar y expresarse mediante las franquicias que aman. Xbox Places: Impulsará eventos, experiencias inmersivas, atracciones y otros espacios para el público aficionado.

Impulsará eventos, experiencias inmersivas, atracciones y otros espacios para el público aficionado. Xbox Partnerships: Buscará acuerdos con creadores, marcas y comunidades para desarrollar nuevas experiencias y colaboraciones.

En su comunicado, la compañía explicó que la concentración de estas capacidades —antes distribuidas entre distintos equipos— permitirá ampliar el alcance de sus propiedades intelectuales y generar nuevas formas de relación entre los seguidores y los universos de Xbox.

The Hollywood Reporter anticipó que la compañía pretende adaptar franquicias como Gears of War, Candy Crush, Diablo, Forza y ​​The Elder Scrolls en el futuro, además de que la empresa ya posee una próxima colaboración con Kojima Productions en proyectos de cine y televisión tras adquirir los derechos de publicación de Physin, el próximo juego del creador de Metal Gear Solid.

¿Quién dirigirá la nueva división de Microsoft, Xbox XP?

Walters, ejecutiva líder de XP, cuenta con experiencia en algunas de las franquicias más importantes de la industria al haber trabajado 13 años en el desarrollo de Star Wars en Lucasfilm y posteriormente participó en la expansión de Minecraft como propiedad de entretenimiento.

“En Mojang, su trayectoria habla por sí sola”, señaló el anuncio de Microsoft emitido esta mañana, detallando que la gestión de la ejecutiva en Mojang Studios logró que Minecraft pasara de 350 millones a más de 425 millones de unidades vendidas y su negocio de productos licenciados alcanzó una dimensión global.

De acuerdo con Matthew Ball, director de estrategia de Xbox, Kayleen entiende que las franquicias más sólidas “crecen manteniéndose fieles a lo que las hizo especiales”, por lo que la considera la mejor opción para desempeñar la tarea que XP se propone.