GTA VI Estas son las estaciones de radio y canciones confirmadas que se podrán escuchar en el juego (Foto de X)

Las sorpresas continúan. Rockstar Games ha revelado más detalles de la sexta entrega de Grand Theft Auto, sobre todo de uno de los elementos más importantes de la saga: la música.

A pocos días del estreno del anhelado videojuego, la compañía presentó seis de las estaciones de radio que estarán disponibles en la ciudad de Leonida. Cada una contará con una identidad musical diferente y también se hicieron oficiales algunas de las canciones que aparecerán en ellas.

Estaciones de radio de GTA 6

Aquí te presentamos seis de las estaciones que aparecerán en Grand Theft Auto VI:

Cocoteo FM

Presenta lo mejor de la música latina contemporánea para disfrutar durante los recorridos por Leonida. Será conducida por El Martillo y La Gata, y contará con géneros que van desde la bachata y el merengue hasta el dembow y el reguetón.

Back Country Radio

Bajo la conducción de MW y DeltaDawne, esta estación lleva la música country rebelde a Grassrivers, Port Gellhorn y más allá.

También contará con los reportes del corresponsal itinerante de Back Country, el meteorólogo de los pantanos y el no tan secreto amante de Delta, Mud Dog Mike.

AfroBank FM

Sube el volumen con lo mejor de la música africana, ofreciendo clásicos del siglo XX y joyas por descubrir, además de sonidos contemporáneos como el amapiano. La estación es conducida por Burna y Palmsy, el dinámico dúo de AfroBank FM.

The Chamber 106.6

Esta estación está dedicada a lo mejor de las distintas décadas del metal en Leonida, con la posibilidad de revivir algunos de los himnos inmortales del género junto a DJ Kerry y DJ Tom.

Flash FM

Lo mejor de la música pop llega desde Vice City de la mano de Robyn y Alex, con canciones que prometen hacerte bailar sin importar dónde te encuentres en el Goodtime State.

Dirty South Classics

Un poco de hospitalidad sureña llega de la mano de Trick y Trina, quienes pondrán clásicos regionales de rap y hip-hop. Desde la playa hasta los barrios, nadie representa a Leonida y al sur como ellos.

¿Qué canciones fueron confirmadas para GTA 6?

Tras la revelación de las seis estaciones de radio que estarán disponibles en Leonida, estas son las canciones confirmadas que serán transmitidas en sus respectivas emisoras:

FLASH FM

Good Ones — Charli XCX

Electric Feel — MGMT

Midnight Sun (Girls Trip) — Zara Larsson & PinkPantheress

COCOTEO FM

EoO — Bad Bunny

Si Es Trucho Es Trucho (Remix) — Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa

Canalla — Romeo Santos & El Chaval de la Bachata

BACK COUNTRY RADIO

Need a Little Time Off for Bad Behavior — David Allan Coe

Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind) — Loretta Lynn

The Conversation — Hank Williams, Jr. & Waylon Jennings

AFROBANK FM

Joha — Asake

Gye Wani — Pat Thomas ft. Ebo Taylor

Shay’sana — DJ Lag & Robot Boii ft. Kamo Mphela

THE CHAMBER

I — Black Sabbath

I’m Broken — Pantera

Raining Blood — Slayer

DIRTY SOUTH CLASSICS

Like a Pimp — David Banner ft. Lil’ Flip

Who Dat — JT Money ft. Solé

Born N Raised — DJ Khaled ft. Trick Daddy, Rick Ross & Pitbull

¿Quiénes serán los hosts de las estaciones de radio de GTA 6?

Rockstar Games reveló algunos de los nombres que estarán al frente de sus emblemáticas estaciones de radio, las cuales acompañarán a los jugadores durante sus recorridos por Leonida y Vice City. Entre las figuras que asumirán este papel se encuentran Bad Bunny, Lana Del Rey, Robyn y Burna Boy, además de otros reconocidos nombres de la música.

Cocoteo FM, los encargados serán Bad Bunny y RaiNao. Flash FM estará dirigida por la estrella sueca del pop Robyn y la modelo y creadora de contenido Alex Consani. Por su parte, AfroBank FM contará con la conducción del ganador del Grammy Burna Boy y el DJ Palms Trax.

En Back Country Radio, estación conducida por Lana Del Rey junto al cantante Morgan Wallen y Jeremy Dufrene, pareja de la artista. Mientras tanto, The Chamber 106.6 estará liderada por las leyendas del rock Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer.

Finalmente, Dirty South Classics estará a cargo de los veteranos de la escena musical de Miami, Trick Daddy y Trina.