¿Qué es Seguro Comercio y cómo puedes proteger tu negocio?

Mercado pago Para quienes emprenden desde casa o mediante comercio electrónico, algunos riesgos son el incendio o el robo de mercancía. (Pixabay)

Mercado Pago lanza Seguro de Comercio, una solución diseñada para proteger el patrimonio y las herramientas de trabajo de emprendedores y pequeños negocios, desarrollada en alianza con Chubb como compañía aseguradora.

¿Qué es Seguro de Comercio y cómo puedes proteger tu negocio?

El lanzamiento ofrece una protección simple, accesible y digital a este segmento. La necesidad de protección es significativa tomando en cuenta que 83% de las pymes no cuenta con un seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Disponible desde $55 pesos al mes, Seguro de Comercio se contrata de manera digital, a través de Mago, el asistente personal con inteligencia artificial de Mercado Pago, sin inspección previa ni procesos extensos.

La protección comienza desde el primer día e incluye coberturas ante robo, incendio, daños a equipo electrónico, rotura de vidrios, responsabilidad civil y robo de herramientas o mercancía en la vía pública.

Además, incorpora asistencias para chequeos preventivos en instalaciones de agua, gas y electricidad, atención de urgencias de plomería, electricidad y cerrajería las 24 horas, los 7 días del año, así como orientación contable y tributaria para trámites administrativos.

“La protección también es una parte fundamental de la salud financiera de un negocio. Queremos reducir las barreras que históricamente han limitado el acceso de los pequeños comercios a los seguros, con una experiencia digital, simple y accesible que responda a los riesgos que enfrentan todos los días. Así como acompañamos a los emprendedores y a las pymes para cobrar, administrar y hacer crecer sus negocios, queremos acompañarlos también a protegerlo”, señaló Alessandro Labelli, director de Seguros de Mercado Pago México.

Todos los negocios están expuestos a riesgos

Esta solución amplía la relación que Mercado Pago mantiene con los pequeños negocios en México. De acuerdo con Efecto MELI, durante 2025 más de 950 mil empresas y emprendedores utilizaron Mercado Pago para procesar sus cobros y, para 85% de ellos, fue su principal herramienta de cobro. Ahora, la compañía busca acompañarlos en la protección de su patrimonio, reduciendo barreras como el costo y la complejidad de los procesos de contratación.

Cada negocio puede estar expuesto a potenciales riesgos distintos según su forma de operar. Un comercio a pie de calle puede estar expuesto a robo con violencia, incendio o daños a equipos electrónicos. Los vendedores ambulantes y quienes trasladan mercancía pueden enfrentar el robo o daño de sus herramientas y productos.

Para quienes emprenden desde casa o mediante comercio electrónico, algunos riesgos son el incendio o el robo de mercancía en el domicilio; para prestadores de servicios y contratistas, los riesgos pueden relacionarse con sus herramientas de trabajo y la responsabilidad civil.

“Mercado Libre se encarga de la experiencia del vendedor. Chubb se encarga de todo lo demás: cotización, suscripción, cobro, facturación y gestión de siniestros. Esta alianza no es un seguro que se vende en una plataforma. Es protección integrada en el mismo lugar donde el vendedor vende, cobra y desarrolla su negocio. Estamos comprometidos con seguir construyendo juntos en beneficio de las Pymes mexicanas”, afirmó Alejandra Magaña, Director Ejecutivo Digital de Chubb México.

Con Seguro de Comercio, Mercado Pago amplía las soluciones disponibles en su ecosistema para acompañar a emprendedores y pymes en distintas dimensiones de su vida financiera. Esta oferta complementa sus herramientas para cobrar, administrar y hacer crecer su actividad, incorporando también alternativas para proteger su patrimonio frente a imprevistos.