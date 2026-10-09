Exatlón México 2026, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 9 de octubre? (Exatlón México)

Este viernes los equipos se enfrentarán en dos intensas batallas por La Supervivencia y que pondrán a prueba sus habilidades para salvar a sus compañeras de quedar en el Duelo de Eliminación del próximo domingo. Con la racha de victorias que han acumulado los Rojos, hoy buscarán cerrar la semana con broche de oro.

Aquí te contamos quién ganará La Supervivencia hoy, viernes 9 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, jueves 9 de octubre, en Exatlón México?

La semana está terminando y los Rojos han dominado la competencia, llevándose todas las victorias, a excepción de la Medalla Varonil, ya que esa se la llevó Alexis de los Azules. El día de ayer defendieron por segunda vez La Villa 360; de esta forma se quedarán con sus privilegios para que las mujeres lleguen con renovadas energías al domingo de eliminación y evitar que pierdan otro integrante.

Debido al gran desempeño del equipo escarlata, se espera que hoy ganen la batalla por La Supervivencia y se consoliden como los máximos ganadores de esta semana.

Mientras que en el equipo Azul ha empezado la inquietud por su racha de derrotas y se han reunido para entender la causa de su mal rendimiento, además, al perder en la Zona de Peligro, Katia es la primera confirmada para el Duelo de Eliminación, aunque Doris de los Azules ha quedado exenta de estar en riesgo de ser eliminada por su buen desempeño en la competencia; los Azules están preocupados por el resultado de hoy.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La Supervivencia.

: La Supervivencia. Fecha : Viernes 9 de octubre

: Viernes 9 de octubre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 9 de octubre?

Las batallas por La Supervivencia de este viernes 9 de octubre se podrán ver completamente en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Se transmitirá en televisión abierta por el canal de Azteca UNO y en la página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, a través de la plataforma de streaming Disney+.