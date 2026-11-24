Martimiércoles en Chedraui: Estas son las ofertas en frutas y verduras para el 25 y 26 de agosto

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 24 y 25 de noviembre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui este 24 y 25 de noviembre?

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Platano - $19.90kg

Papa blanca - $42.80kg

Cebolla blanca - $43.90kg

Piña - $23.90kg

Manzana - $54.80kg

Jitomate - $59.90kg

Jitomate bola - $49.90kg

Uva sin semilla - $98.90kg

Tomatillo verde - $60.0okg

Calabaza italiana - $29.90kg

Uva roja sin semilla - $79.00kg

Limón con semilla - $32.90kg

Papaya - $43.90kg

Limón sin semilla - $26.50kg

Pepino verde - $26.80kg

Papa morena - $21.90kg

Chile serrano - $49.80kg

Naranja - $27.90kg

Zanahoria - $14.50kg

Fresas - $92.00 la charola

Lechuga romana - $21.90kg

Melón chino - $29.80kg

Cebolla amarilla - $38.90kg

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero con visceras - $44.80kg

Pollo entero Pilgrims - $44.80kg

Milanesa de res pulpa blanca - $239.00kg

Molida de res especial - $108.90kg

Pechuga de pollo sin hueso - $99.00kg

Carne de res para asar - $198.00kg

Filete de pechuga de pollo - $159.00kg

Milanesa de cerdo - 103.90kg

Molida de res - $215.00kg

Filete mojarra - $93.90kg

Chuleta de lomo de cerdo - $108.90kg

Pierna de cerdo con hueso - $78.90kg

Carne para deshebrar - $219.00kg

Fajita de pollo - $99.00kg

Molida de res - $123.90kg

Pierna de pollo con muslo - $31.90kg

Chambarete de res con hueso - $145.50kg

Milanesa de pechuga de pollo - $178.90kg

Pulpa trocitos de espaldilla de cerdo - $84.00kg

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 24 y 25 de noviembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.