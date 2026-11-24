Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 24 y 25 de noviembre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.
La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.
¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui este 24 y 25 de noviembre?
Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras
- Platano - $19.90kg
- Papa blanca - $42.80kg
- Cebolla blanca - $43.90kg
- Piña - $23.90kg
- Manzana - $54.80kg
- Jitomate - $59.90kg
- Jitomate bola - $49.90kg
- Uva sin semilla - $98.90kg
- Tomatillo verde - $60.0okg
- Calabaza italiana - $29.90kg
- Uva roja sin semilla - $79.00kg
- Limón con semilla - $32.90kg
- Papaya - $43.90kg
- Limón sin semilla - $26.50kg
- Pepino verde - $26.80kg
- Papa morena - $21.90kg
- Chile serrano - $49.80kg
- Naranja - $27.90kg
- Zanahoria - $14.50kg
- Fresas - $92.00 la charola
- Lechuga romana - $21.90kg
- Melón chino - $29.80kg
- Cebolla amarilla - $38.90kg
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero con visceras - $44.80kg
- Pollo entero Pilgrims - $44.80kg
- Milanesa de res pulpa blanca - $239.00kg
- Molida de res especial - $108.90kg
- Pechuga de pollo sin hueso - $99.00kg
- Carne de res para asar - $198.00kg
- Filete de pechuga de pollo - $159.00kg
- Milanesa de cerdo - 103.90kg
- Molida de res - $215.00kg
- Filete mojarra - $93.90kg
- Chuleta de lomo de cerdo - $108.90kg
- Pierna de cerdo con hueso - $78.90kg
- Carne para deshebrar - $219.00kg
- Fajita de pollo - $99.00kg
- Molida de res - $123.90kg
- Pierna de pollo con muslo - $31.90kg
- Chambarete de res con hueso - $145.50kg
- Milanesa de pechuga de pollo - $178.90kg
- Pulpa trocitos de espaldilla de cerdo - $84.00kg
¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?
Las promociones corresponden al Martimiércoles del 24 y 25 de noviembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.
Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.