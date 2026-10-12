¿Cómo es el Bacardí edición Halloween? La botella especial que brilla en la oscuridad

Bacardí Halloween la botella de Bacardí Halloween incorpora una imagen inspirada en la noche y el misterio de estas fechas. (Bacardí)

Un año más, Bacardí se apodera de Halloween con una propuesta que transforma su icónica botella en una edición fantasmal que brilla en la oscuridad, inspirada en el misterio y la energía de las noches de octubre.

¿Cómo es el Bacardí edición Halloween?

La celebración reúne tres propuestas creadas especialmente para la temporada: una botella de edición especial que podrás encontrar en tu supermercado favorito; una cápsula de la Tienda Oficial de Bacardí inspirada en la nueva edición.

Además de esto, también resalta Bacardí Glowjito, un cóctel creado para darle un giro fresco e inesperado a las noches de Halloween. Así, Bacardí conecta producto, coctelería, entretenimiento y estilo bajo una misma experiencia.

Una edición que cobra vida dentro y fuera de la botella

Disponible por tiempo limitado en supermercados, la botella de Bacardí Halloween incorpora una imagen inspirada en la noche y el misterio de estas fechas.

Su etiqueta luminosa está pensada para destacar cuando cae la luz y convertir uno de los elementos más reconocibles de Bacardí en protagonista de reuniones, barras y celebraciones.

El universo visual de la botella también inspira una cápsula especial de la Tienda Oficial de Bacardí, que incluye un sarcófago con luz, diseñado como estuche para resguardar la botella de Halloween, así como prendas de temporada entre las que destaca una sudadera con gráficos inspirados en la campaña.

En conjunto, estas piezas permiten coleccionar, exhibir y llevar puesto el espíritu de una de las celebraciones más icónicas para Bacardí.

Bacardí Sessions regresa a la noche del murciélago

Halloween con Bacardí no termina en la botella o en la barra. La marca llevará la celebración a distintos encuentros y experiencias, hasta llegar a una nueva edición de

Bacardí Sessions: Halloween Edition es una de las fiestas más esperadas de la temporada. La música, la coctelería y el universo de Halloween se encontrarán nuevamente en un mismo lugar para que los asistentes puedan reunirse, celebrar y seguir su propio ritmo durante la noche del murciélago.

Bacardí Glowjito, el cóctel para Halloween

Para finalizar la celebración Bacardí propone para todos Bacardí Glowjito, un cóctel creado para darle un giro fresco e inesperado a las noches de Halloween.

La combinación de Bacardí Carta Blanca, agua tónica, clorofila, pepino y hierbabuena da como resultado un trago herbal y visualmente atractivo, pensado para compartir durante los encuentros de octubre.

¿Cómo se prepara el Bacardí Glowjito?

Hielo.

15 ml de agua tónica.

15 ml de clorofila.

30 ml de concentrado de pepino, hierbabuena y azúcar.

50 ml de BACARDÍ Carta Blanca.

De esta manera, Bacardí vuelve a hacer de Halloween una experiencia integral que conecta el producto, la coctelería, la música y el estilo, acompañando a las personas desde los preparativos y los encuentros con amigos hasta las celebraciones que marcan una de las noches más esperadas del año.