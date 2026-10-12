¿Qué es Temptations? La comida para gato que revoluciona la conexión con los felinos

Temptations El mercado de cuidado y premios para gatos se posiciona actualmente como la categoría de alimento número 1 en el país. (Temptations)

En el marco de una transformación sin precedentes en la convivencia familiar donde los gatos son cada vez más protagonistas en los hogares, por eso nace Temptations, la comida para tu felino que lo volverá loco.

¿Qué es Temptations?

Mars anunció la llegada oficial a México de Temptations, la marca número uno en ventas de premios para gatos en el mundo. Con más de 25 años de trayectoria e innovación global, la marca aterriza en el país con la misión de liderar y dinamizar la categoría de snacks felinos.

El mercado de cuidado y premios para gatos se posiciona actualmente como la categoría de alimento para mascotas de más rápido crecimiento en todo México, registrando un incremento exponencial.

Este dinamismo responde a la evolución del tutor mexicano, donde el 40% ya considera a sus gatos miembros de la familia, buscando no solo alimentarlos, sino consentirlos y compartir momentos de juego y afecto cotidiano.

Los gatos son reconocidos por su naturaleza independiente, selectiva y astuta; sin embargo, Temptations ha descubierto la clave para despertar su lado más juguetón.

Los felinos viven una experiencia sensorial única que los hace actuar de formas inesperadas, demostrando toda su destreza y habilidades para conseguir su snack favorito apenas escuchan el sonido del empaque.

“Todos los que compartimos la vida con un gato sabemos que ellos tienen la última palabra y respetamos su espacio; pero hoy los tutores buscan crear momentos únicos de complicidad. Temptations no es solo un premio, es el puente que ayuda a los tutores a ganarse la confianza y el afecto de sus felinos, celebrando su personalidad mientras disfrutan de una experiencia irresistible”, destacó Alejandro Martínez, Líder de Care & Treats de Mars Pet Nutrition.

¿Qué ofrece la comida para gato Temptations?

Respaldado por el rigor científico del Waltham, el centro de investigación líder en bienestar y nutrición animal, el portafolio de Temptations en México ofrece tres innovadoras opciones de consumo:

Las clásicas empanaditas rellenas: con la legendaria fórmula patentada de textura dual, deliciosamente crujientes por fuera y suaves por dentro.

El puré cremoso en tubito: ideal para ofrecerse directamente o colocarse como topping sobre sus croquetas habituales.

La innovadora “cucharita para chupar”, la cual es un formato cremoso único en el mercado mexicano, diseñado para sostenerse con la mano mientras el gato lo lame, maximizando el contacto y el vínculo cara a cara.

Con opciones altamente accesibles y distribución omnicanal en tiendas de autoservicio, conveniencia, canal especializado y plataformas de comercio electrónico, Temptations busca democratizar este acto de amor para que consentir a los felinos sea una experiencia diaria y al alcance de todos.

Con este lanzamiento y la integración de esta marca al amplio portafolio de Mars, la empresa reafirma su visión de largo plazo y su propósito corporativo: crear Un Mundo Mejor para las Mascotas.