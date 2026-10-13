¿Quién es la madre soltera del 98 y por qué se ha vuelto tan viral en TikTok?

En los días recientes, una nueva personalidad ha comenzado a ganar viralidad en TikTok. Se trata de una mujer que se hace llamar “Madre soltera del 98″ y comparte contenido de su trabajo como personal de limpieza, y aunque trabaja en la ciudad china de Chongqing, sus videos están completamente en español.
¿Quién es la madre soltera del 98 de Chongqing?
En TikTok, se ha comenzado a viralizar el usuario “madresolteradel98” protagonizado por una mujer que trabaja en la región de Chongqing, en China realizando labores de limpieza. A pesar de que trabaja en el país asiático, su contenido está dirigido a la comunidad hispanohablante, ya que los subtítulos de sus explicaciones se encuentran en idioma español. Incluso, comparte, cómo y dónde comprar algunos de los productos que utiliza para Latinoamérica.
En sus videos, demuestra y da consejos sobre cómo realizar limpieza profunda de espacios descuidados. Desde mesas desordenadas, pisos con polvo, espacios habitados por mascotas, estufas con cochambre pegado, techos descuidados de cocina, entre otros.
@madresolteradel98 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral #fyp #limpieza ♬ sonido original - Madredel98
Aunque ha subido apenas unos videos, el contenido rápidamente ha comenzado a viralizarse debido a su eficiencia y capacidad para transformas zonas descuidadas a ordenadas y pulcras. Incluso otros usuarios han compartido cómo sus consejos les han ayudado en su vida cotidiana.
En sus videos, suele comenzar con la leyenda “Bienvenidos a mi canal. Soy una madre soltera del 98 limpiando en Chongqing”, previo a mostrar sus consejos de limpieza. Hasta el momento no ha dado a conocer cuál es su nombre ni por qué su contenido está en idioma español a pesar de trabajar en China.
Hasta el momento, no ha dado a conocer su nombre, su origen ni las razones por las que comparte contenido en español a pesar de vivir en China. No obstante, varias personas en Latinoamérica ya han comenzado a agradecerle sus consejos de limpieza para la vida diaria.