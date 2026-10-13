¿Quién es la madre soltera del 98 y por qué se ha vuelto tan viral en TikTok?

Madre soltera del 98 El contenido en TikTok se enfoca en la limpieza de espacios extremadamente sucios, compartiendo consejos sobre cómo transformar espacios que se han descuidado por mucho tiempo.

En los días recientes, una nueva personalidad ha comenzado a ganar viralidad en TikTok. Se trata de una mujer que se hace llamar “Madre soltera del 98″ y comparte contenido de su trabajo como personal de limpieza, y aunque trabaja en la ciudad china de Chongqing, sus videos están completamente en español.

¿Quién es la madre soltera del 98 de Chongqing?

En TikTok, se ha comenzado a viralizar el usuario “madresolteradel98” protagonizado por una mujer que trabaja en la región de Chongqing, en China realizando labores de limpieza. A pesar de que trabaja en el país asiático, su contenido está dirigido a la comunidad hispanohablante, ya que los subtítulos de sus explicaciones se encuentran en idioma español. Incluso, comparte, cómo y dónde comprar algunos de los productos que utiliza para Latinoamérica.

En sus videos, demuestra y da consejos sobre cómo realizar limpieza profunda de espacios descuidados. Desde mesas desordenadas, pisos con polvo, espacios habitados por mascotas, estufas con cochambre pegado, techos descuidados de cocina, entre otros.

Aunque ha subido apenas unos videos, el contenido rápidamente ha comenzado a viralizarse debido a su eficiencia y capacidad para transformas zonas descuidadas a ordenadas y pulcras. Incluso otros usuarios han compartido cómo sus consejos les han ayudado en su vida cotidiana.

En sus videos, suele comenzar con la leyenda “Bienvenidos a mi canal. Soy una madre soltera del 98 limpiando en Chongqing”, previo a mostrar sus consejos de limpieza. Hasta el momento no ha dado a conocer cuál es su nombre ni por qué su contenido está en idioma español a pesar de trabajar en China.

Hasta el momento, no ha dado a conocer su nombre, su origen ni las razones por las que comparte contenido en español a pesar de vivir en China. No obstante, varias personas en Latinoamérica ya han comenzado a agradecerle sus consejos de limpieza para la vida diaria.