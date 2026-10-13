Grand Theft Auto VI GTA VI sí tendría lanzamiento para PC: ¿Cuándo podría comprarse y cuánto costaría esta versión del juego? (Rockstar Games)

Rockstar Games planea realizar el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en formato para PC, el cual se mantiene previsto para ser lanzado durante los tres primeros meses de 2027. La versión para computadora seguirá al esperado estreno inicial del título en consolas de última generación.

¿Qué se sabe sobre la llegada de GTA VI a PC?

La noticia se dio a conocer por el medio estadounidense especializado en videojuegos GamesBeat sobre el posible lanzamiento por parte de Rockstar Games de la sexta entrega de GTA directamente para PC.

Debido a esto, aún no existe una fecha específica de lanzamiento, aunque se menciona que podría ocurrir durante los primeros meses de 2027, siendo febrero o marzo las ventanas estimadas. Tampoco se ha hecho del conocimiento público el precio de venta del juego.

La información fue brindada por cuatro miembros de la industria que optaron por permanecer en el anonimato para evitar daños a sus relaciones comerciales.

¿Rockstar Games ha emitido algún comunicado oficial?

Por el momento, la empresa Rockstar Games no ha emitido un comunicado oficial acerca del lanzamiento ni ha hecho pública la información sobre la versión para PC. A pesar de la supuesta confirmación de las cuatro fuentes, queda estar al pendiente de la página oficial y canales oficviales de la desarrolladora respecto al anuncio.

¿Cuándo y en qué plataformas llegará GTA VI?

El videojuego GTA VI tiene su fecha de lanzamiento programada para este próximo 19 de noviembre de 2026, momento en que estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Si el lanzamiento para PC resulta ser cierto a principios de 2027, los jugadores en computadora solo deberán esperar entre dos y cuatro meses para disfrutar de dicha versión tras el estreno directo para consolas.