Ofertas Martes de Frescura de Walmart 13 de octubre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne hoy

Martes de Frescura Walmart HOY 18 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carne que no puedes dejar pasar

Walmart tiene ofertas este 13 de octubre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 13 de octubre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y verduras

Penca de plátano Chiapas: de $24 a $18 por kilo.

Aguacate Hass: de $79 a $42 por kilo.

Lechuga italiana Eva hidropónica: $39.

Jitomate: $27 por kilo.

Calabaza Castilla: $20 por kilo.

Sandía roja: $20 por kilo.

Piña miel: $40 por kilo.

Pera: $52 por kilo.

Manzana roja: $42 por kilo.

Champiñones: $108 por kilo.

Melón chino: $35 por kilo.

Tuna blanca: $35 por kilo.

Durazno amarillo: $104 por kilo.

Zanahoria: $15 por kilo.

Cilantro: $11.90 por pieza.

Jícama: $36 por kilo.

Cebolla blanca: $45 por kilo.

Nopal limpio: $45 por kilo.

Ciruela importada: $99 por kilo.

Pimiento verde: $75 por kilo.

Chile poblano: $61 por kilo.

Carnes y mariscos

Camarón coctelero cocido, sin cabeza, cáscara ni cola: de $204 a $182.

Filete de tilapia: de $135 a $103 por kilo.

Carne de res deshebrada: de $142 a $134.

Medallones de atún Dolores Premium, congelados: de $322 a $229.

Filete de tilapia: de $72 a $62.

Carne molida de res extra fina: de $108 a $102.

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla congelados: de $92 a $59.

Medallones de atún congelados: de $259 a $215.

Filete de pescado blanco del Nilo Sierra Madre natural congelado: de $110 a $99.

Salmón noruego La Sanitaria congelado en porciones: de $364 a $326.

Filete Oriental blanco: de $102 a $79 por kilo.

Cubos de atún con camarón Dolores Premium: de $102 a $59.

Filete de pescado blanco del Nilo con pimienta y limón: de $144 a $125.

Medallón de atún con especias: de $168 a $134.

Filete de atún con costra de ajonjolí: de $168 a $134.

¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 13 de octubre?

Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.

También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.

Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.

¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?

Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 13 de octubre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.