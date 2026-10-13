RuPaul y Lucian Piane Murió Lucian Piane, productor musical de RuPaul’s Drag Race: ¿Qué se sabe de su fallecimiento a los 46 años? (Logo TV)

El exproductor musical que colaboró de manera recurrente en el programa de televisión RuPaul’s Drag Race, Lucian Piane, falleció a la edad de 46 años.

Piane murió el lunes 12 de octubre, según la información brindada por el médico forense del Condado de Los Ángeles, cuyo registro indica que ocurrió en la vía pública.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Lucian Piane?

Según reportes de medios policiales, Lucian Piane fue atropellado por un automóvil en Glendale, Clifornia durante la madrugada del lunes 12 de octubre.

Los bomberos de Glendale intentaron brindarle auxilio, pero falleció en el lugar de los hechos. También se informó que al momento del incidente el músico no portaba una identificación oficial y únicamente se le encontró un citatorio de multa, por lo que su identidad fue confirmada posteriormente como Lucian Piane.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al conductor del vehículo involucrado.

Los antecedentes de salud mental y adicciones que atravesaba el compositor

Tan solo dos días previos al accidente, Piane había sido detenido por la policía el sábado 10 de octubre por estar bajo la influencia de sustancias controladas, y nuevamente el domingo por agredir a un agente o personal de emergencia.

Debido a estos actos recibió multas con citación y tenía programada una fecha para comparecer ante el tribunal el mismo día de su muerte, razón por la cual solo portaba dicha documentación al momento del percance.

Antes de su fallecimiento, Piane enfrentaba problemas severos de adicción y salud mental. En redes sociales había generado una fuerte preocupación entre sus seguidores tras compartir publicaciones y videos alarmantes en su cuenta de Instagram. En dichos metrajes, el compositor aparecía pasando gran parte del tiempo en las calles, lo que provocó una severa inquietud entre sus fanáticos respecto a su estado físico y emocional.

La trayectoria y el trabajo de Lucian Piane en ‘RuPaul’s Drag Race’

Lucian Piane fue productor musical del programa de televisión RuPaul’s Drag Race, el reconocido reality show donde compiten distintas drag queens para coronarse como la nueva superestrella drag de Estados Unidos, junto con un premio en efectivo y una corona.

Piane fue un participante muy activo en la producción musical desde la primera hasta la octava temporada, siendo el encargado de componer temas y números musicales durante ese periodo, además de trabajar en el spin-off RuPaul’s Drag Race: All Stars.

Aunado a su colaboración en la franquicia, también coescribió algunos de los temas más populares del repertorio de RuPaul, tales como “Cover Girl”, “Sissy That Walk”, “Jealous of My Boogie”, “Born Naked”, “Champion” y “Main Event”.