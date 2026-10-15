Rockstar publica último tráiler de GTA VI: ¿Qué nos muestra a poco más de un mes para el lanzamiento?

Grand Theft Auto VI El juego finalmente verá la luz el próximo mes. (Rockstar Games)

Rockstar Games publicó el último tráiler para Gran Theft Auto VI. Después de un largo periodo de desarrollo y varios retrasos, el último avance confirma que el juego verá la luz en la fecha prevista.

¿Qué nos muestra nuevo tráiler de Grand Theft Auto VI?

Rockstar Games subió a todas sus redes el tráiler de lanzamiento para el próximo Grand Theft Auto VI.

Durante las últimas semanas, los desarrolladores han dado a conocer detalles sobre el mapa, la trama y dinámicas de juego que harán a esta entre única y la más avanzada de todas.

En el avance de minuto y medio —con música original para el juego de los artistas Justice, Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard— vemos a los protagonistas Jason y Lucia compartir momentos de intimidad y de alta adrenalina. La relación entre ambos es uno de los elementos principales, y los fanáticos han especulado de cómo se desarrollará tanto a través de la campaña como en el gameplay. También observamos a algunos de los personajes secundarios en su día a día.

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

Al menos que parte del juego se filtre una semana antes, como sucedió con la cuarta entrega de la saga, esto será lo último que veremos antes del estreno del juego.

A pesar de todo lo que ya se dio a conocer, el videojuego seguramente contará con sorpresas que no se han comunicado. Con el estreno a la vuelta, ya sólo queda ser pacientes y esperar un poco más para explorar todos los detalles de Vice City.

Grand Theft Auto VI saldrá el 19 de noviembre para Playstation 5 y Xbox Series X|S.