Exatlón México 2026, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 16 de octubre? (Exatlón México)

Tras días de hostilidades entre los Rojos y los Azules, los equipos se enfrentarán una última vez antes del Duelo de Eliminación por la salvación de sus integrantes varones, quienes esta semana se encuentran en peligro de ser eliminados de la competencia el próximo domingo.

Conoce quién ganará La Supervivencia hoy, viernes 16 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, viernes 16 de octubre, en Exatlón México?

De acuerdo a lo observado en la semana, los Rojos se perfilan para ser los ganadores de La Supervivencia de esta noche, debido a que ayer defendieron una vez más La Villa 360, por lo que durante este fin de semana contarán con sus comodidades.

A pesar de ser quienes han acumulado la mayoría de victorias desde inicios de este mes, el día de ayer perdieron en la Zona de peligro, de manera que el primer integrante confirmado para el Duelo de Eliminación es Aristeo. Es así que los Rojos buscarán a toda costa llevarse la Supervivencia.

Por otro lado, el hecho de que hayan perdido una vez más La Vila 360 ha hecho que el espíritu de los Azules merme y, en consecuencia, las hostilidades entre sus integrantes aumenten, lo que ha afectado su desempeño dentro de cada competencia.

Últimamente no se ha visto la unidad que caracterizó al equipo Azul durante las primeras semanas de Exatlón México.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 16 de octubre?

Las batallas por La Supervivencia de este viernes 16 de octubre se podrán ver completamente en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión en vivo se podrá ver en televisión por el canal de Azteca UNO y en la página web de TV Azteca. A su vez, Exatlón México también se podrá disfrutar en vivo, a través de la plataforma de streaming Disney+.