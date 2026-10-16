Resultados Lotería Nacional 16 de octubre: números ganadores del Sorteo Especial 317

Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional Este viernes 16 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional se dan a conocer este viernes 16 de octubre, fecha en la que miles de personas siguen la transmisión oficial para conocer los números ganadores de esta edición, incluido el premio mayor.

Los cachitos están dedicados a Olinia, proyecto del Gobierno de México, para diseñar y desarrollar una familia de vehículos eléctricos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes siguieron en tiempo real el desarrollo del sorteo y el anuncio de las combinaciones premiadas.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar nuevamente la transmisión, verificar cada extracción y comparar sus boletos con los números anunciados durante la ceremonia.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 317 comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 317 distribuyó un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que lo convirtió en uno de los incentivos más importantes de esta edición.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y un plan de premios integrado por más de 12 mil premios y reintegros. Una serie completa tuvo un precio de mil 200 pesos y quienes decidieron comprar las dos series realizaron una inversión de dos mil 400 pesos.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 317?

Los resultados oficiales pueden consultarse en la plataforma de la Lotería Nacional, donde los participantes tienen la posibilidad de ingresar el folio de su cachito para comprobar si obtuvieron algún premio.

Además del sitio oficial, la relación completa de números ganadores se publica en los expendios autorizados y en las cuentas institucionales de la Lotería Nacional.