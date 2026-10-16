¿Qué es “Lentramos a todo”? La versatilidad de la botana en el Mercado de San Juan

Mercado de San Juan La campaña abarca momentos de disfrute y conexiones humanas hasta con el del carrito que te lo prepara. (Especial)

En México, la botana es un ritual de creatividad e improvisación. Sobre una base de maíz nixtamalizado y una textura crujiente, Tostitos se ha consolidado como un lienzo abierto para el paladar mexicano: un producto versátil que se adapta al gusto de cada persona.

Desde las preparaciones tradicionales de la calle como los Tostilocos y Tostiesquites, hasta combinaciones personales sin reglas ni fórmulas.

¿Qué es “Lentramos a todo”?

La marca presenta “Lentramos a todo”, un concepto que conecta la versatilidad de la bolsa con esa característica que distingue al mexicano de probar, crear y disfrutar nuevas experiencias.

Es así como Tostitos desplegará un tour inmersivo por la Ciudad de México diseñado para medios de comunicación y creadores de contenido. Este recorrido busca generar encuentros directos con expresiones culturales, gastronómicas y artísticas locales.

Como parte del tour de experiencias de “Lentramos a todo”, Tostitos llevó a diversos participantes a un recorrido a pie por el emblemático Mercado de San Juan.

Más allá de un reto culinario, la visita puso en valor el conocimiento de los locatarios a través de tres paradas estratégicas donde los asistentes recibieron una bolsa de Tostitos (abierta lateralmente como lienzo) para armar sus propias combinaciones

En cada estación, los comerciantes guiaron la degustación de insumos tradicionales, desde insectos como alacranes y chapulines, charcutería y quesos gourmet, hasta preparaciones como ramen de birria, cacahuates y diversas salsas picantes, agridulces o de soya.

¿Cómo son las estaciones en “Lentramos a todo”?

El recorrido cerró en una estación final para integrar los ingredientes clásicos de unos Tostiloco (jícama, pepino, zanahoria y limón), demostrando cómo el empaque de Tostitos funciona como el la base perfecta para explorar la diversidad gastronómica de la Ciudad de México y confirmar que el mexicano sí le “entra a todo”.

“Tostitos no es solo una botana, es un lienzo en blanco al que cada consumidor le pone su propio toque de creatividad. Lentramos a todo’ nace de celebrar esa curiosidad tan nuestra de responder con un ‘¡lentro!’ Ante cualquier propuesta o receta; queremos abrazar esa creatividad culinaria donde cada persona decide cómo preparar su bolsa, adueñarse de su botana y hacer propio cada momento de consumo”, destacó Melissa Gisherman, Brand Sr. Manager de Tostitos.

Se resume en ese momento en que vas caminando, ves un carrito de esquites y te los saboreas. Llegas, ves todo lo que les puedes poner, se te hace agua la boca y armas tus propios Tostiesquites® con lo que más te gusta: “ándale, échale también pico de gallo”.

Y luego llega ese primer bocado, un momento mágico, casi de película, sobre todo para quienes por primera vez los prueban preparados. Ya sea solo o acompañado, ese momento es felicidad pura.

De eso se trata “Lentramos a todo”: de momentos de disfrute, conexiones humanas hasta con el del carrito que te lo prepara, y esa sonrisa de saborear lo increíble que es México: entrón, espontáneo y con pura buena vibra.

Tostitos es un lienzo abierto: porque va con todo, pero sobre todo porque todos le entramos a Tostitos. La marca celebra la cultura de la calle y nuestros placeres de toda la vida, donde no hay reglas ni modos “correctos”: cada quien convierte una bolsa de botana en su propio momento para disfrutar.

La campaña se desplegará a nivel nacional a través de plataformas digitales, creadores de contenido, publicidad exterior (OOH) y experiencias en las calles. Y para vivirlo en carne propia, Tostitos se lanza directo a la banqueta, apalancándose de lo que hace única a la marca: su textura crujiente, su base de maíz y esa facilidad para combinarse con lo que se te atraviese.

Tostitos nos invita a decir que sí a los planes que salen de la nada, a ese platillo o preparación que te hace ojitos en la calle y a entrarle a todo con sabor.