Calaveritas de Azúcar ¿Por qué se ponen en el altar de Día de Muertos y qué significan? (Cuartoscuro)

En las ofrendas del Día de Muertos nunca puede faltar las emblemáticas calaveritas de azúcar. Elaboradas mediante técnicas ancestrales, estas piezas destacan por su elaboración artesanal sobre el altar.

Hoy en día existe una gran variedad de formas e ingredientes, encontrándose no solo las tradicionales de azúcar, sino también de amaranto, chocolate e incluso figuras decoradas de animalitos, las cuales sirven para recordar a los seres queridos o para regalárselas a alguien querido.

¿Cuál es el origen y significado de las calaveritas de azúcar?

Las calaveritas representan una sustitución simbólica de los cráneos que se utilizaban en la época precolombina. Durante ese periodo, las culturas prehispánicas erigían el Tzompantli, un altar formado por hileras de cráneos de personas sacrificadas en honor a los dioses, en especial a Mictlantecuhtli, señor del inframundo.

Estas estructuras rendían homenaje a la divinidad y recordaban que la muerte era un evento inevitable y asegurado para todos.

En la visión de los indígenas, se creía que mediante estas ofrendas se aseguraba el paso de las personas a través de los distintos niveles del inframundo hasta llegar al descanso eterno.

Con la llegada de los españoles, las tradiciones indígenas se fusionaron con las creencias católicas. Los evangelizadores introdujeron el alfeñique, una técnica decorativa de origen árabe elaborada a base de azúcar, agua caliente, clara de huevo y jugo de limón.

Esta mezcla produce una masa moldeable parecida al caramelo llamada chautle, la cual permitió moldear diversas figuras, destacando las calaveritas y figuras de animales, para sustituir los antiguos rituales prehispánicos.

¿Por qué se colocan en el altar de Día de Muertos?

Al montar los altares en los hogares mexicanos, las calaveritas y figuras artesanales se colocan junto a las fotografías de los familiares fallecidos, acompañadas de veladoras, flores de cempasúchil, pan de muerto y los platillos preferidos del difunto.

De acuerdo con la creencia popular, las almas que regresan a visitar a sus familias se alimentan únicamente de la esencia y el aroma de estas ofrendas.

¿Qué otros tipos de calaveritas y figuras existen?

Aunque la calaverita tradicional es de color blanco, hecha de azúcar con ojos de lentejuela y adornada con clara de huevo, azúcar glass y betún de colores, la tradición artesanal se ha diversificado notablemente: