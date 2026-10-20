¿Mordieron a tu perro? Por qué no basta con desinfectar la herida

¿Qué hacer si mordieron a tu perro? Foto: Especial

Si mordieron a tu perro, desinfectar la zona no basta para conocer la gravedad de la lesión. El pelo puede dificultar que se observe toda la herida, mientras que una abertura pequeña o la presencia de una costra puede dar una impresión incompleta del daño. Por eso, la atención veterinaria debe incluir la preparación y limpieza de la zona, además de evaluar la profundidad, el dolor y el estado de los tejidos.

El MVZ Julio Puente, especialista en medicina neuronal terapéutica y titular de Mundo Àparte, clínica de rehabilitación veterinaria, explicó para La Crónica la importancia de revisar la lesión en su conjunto y determinar qué tratamiento necesita cada paciente. La apariencia externa es solo una parte de esa evaluación.

¿Por qué es importante retirar el pelo alrededor de una mordedura?

Retirar el pelo alrededor de la lesión, procedimiento conocido como tricotomía, facilita visualizar la zona afectada, limpiarla y examinar sus bordes. El médico veterinario determina la extensión y la forma de realizarlo según las características de la herida y el estado del paciente.

Este procedimiento debe quedar en manos del equipo veterinario. Para los tutores, lo importante es comprender que limpiar únicamente la superficie visible no sustituye la exploración de la lesión.

Una mordedura puede provocar daños debajo de la piel que no resultan evidentes a simple vista. Por ello, además de preparar la zona, es necesario valorar qué tan profunda es la herida y si existen tejidos que requieren atención adicional.

Una costra no confirma que la herida está sanando

El MVZ Puente, describe el caso de un pomerania con una mordedura entre los dedos de la pata izquierda. Según el testimonio de su tutora, el perro había acudido previamente con dos veterinarios, quienes limpiaron la zona de manera superficial, sin retirar el pelo que rodeaba la lesión.

Durante su revisión, Puente encontró una herida con costra, pelo alrededor de la zona afectada, dolor intenso, profundidad considerable y bordes con necrosis, es decir, tejido muerto.

¿Qué hacer si mordieron a tu perro? Foto: Unsplash

En este paciente, la apariencia seca de la superficie coexistía con daños que necesitaban atención. El caso ilustra por qué la evolución de una herida debe evaluarse junto con el dolor, la profundidad y las condiciones de los tejidos.

¿Qué debe incluir la atención de una herida por mordedura en perros?

El manejo depende de los hallazgos de la revisión. Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran:

Preparación y limpieza de la zona: retirar el pelo cuando esté indicado y limpiar la lesión de acuerdo con sus características.

Evaluación de la profundidad: identificar la extensión del daño y las estructuras afectadas.

Valoración de los tejidos: reconocer zonas dañadas o sin viabilidad que puedan requerir un manejo específico.

Control del dolor: establecer un tratamiento adecuado para el paciente.

Seguimiento: revisar la evolución y ajustar las indicaciones cuando sea necesario.

“Atender una herida implica más que limpiarla, controlar el dolor o indicar medicamentos. Es necesario evaluar la profundidad de la lesión y la gravedad del daño en los tejidos para decidir qué tratamiento necesita cada paciente. En algunos casos, pueden considerarse opciones como la fotobiomodulación, con luz LED o láser terapéutico, la ozonoterapia o técnicas de medicina regenerativa, como el uso de piel de tilapia, plasma rico en plaquetas o células madre. La elección requiere la valoración de un médico veterinario con formación en estas técnicas”, explica el MVZ Julio Puente.

Las modalidades mencionadas por el veterinario requieren una valoración individual. Su inclusión en el tratamiento depende del caso; no todas las heridas necesitan los mismos procedimientos.

¿Qué hacer si mordieron a tu perro?

Contacta al médico veterinario cuanto antes, aunque la lesión parezca pequeña. No esperes a que se forme una costra para decidir si necesita atención.Durante la consulta, pide que te expliquen qué tejidos están afectados, cómo se realizará la limpieza, qué cuidados necesita en casa y cuándo debe regresar a revisión. También conviene preguntar qué cambios requieren una consulta anticipada.

Si el perro ya recibe tratamiento, sigue las indicaciones y acude a las revisiones programadas. Que la herida se vea seca no permite decidir por cuenta propia que la atención ha terminado.

Una limpieza adecuada comienza con poder examinar bien la zona. Ante una mordedura, la preparación de la herida y la valoración completa del paciente son fundamentales para definir su atención.