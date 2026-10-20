¿Por qué Maribel Guardia renunció a ver a su nieto José Julián? La actriz explica su situación legal con su abogado (Cuartoscuro)

Maribel Guardia ha declinado convivir con su nieto José Julián. Tras un mensaje difundido este lunes 19 de octubre, la actriz reveló con el corazón destrozado que tomó esta postura anter el temor de que el reencuentro con el niño de 9 años sea utilizado para acusarla a ella y a su esposo de un supuesto maltrato infantil.

¿Por qué Maribel Guardia evita reencontrarse con su nieto?

Acompañada por su esposo Marco Chacón y por el abogado Alonso Beceiro, la actriz explicó que la defensa de Imelda Tuñón pretendía utilizar el primer reencuentro con el niño para acusarlos falsamente.

La artista costarricense ofreció más detalles al respecto, indicando que la defensa de Imelda presentó un dictamen privado donde se pretendería manipular la versión del niño para atribuirles presuntas agresiones.

Maribel calificó la estrategia como una maniobra riesgosa que busca responsabilizar a su esposo o a ella misma de alguna situación grave en caso de que su pareja deba salir del país.

Asimismo, la actriz recordó un antecedente en el que la madre del menor expuso al niño durante una transmisión en vivo utilizando una máscara, espacio en el que el pequeño expresó comentarios de rechazo y frases violentas hacia la familia.

La dolorosa decisión de alejarse para evitar una trampa legal

A pesar del profundo dolor que le provoca la situación, Maribel Guardia aclaró que esto no significa una renuncia definitiva a su nieto, sino una medida de protección necesaria.

La cantante expresó su consternación ante la posibilidad de que se utilice a un menor para mentir sobre agresiones en contra de sus propios familiares, advirtiendo el daño emocional que esto genera en el niño.

Con un evidente pesar por el rumbo que ha tomado el caso, la actriz lamentó que un gesto tan natural como un abrazo pueda ser utilizado en su contra como un arma de doble filo, por lo que prefirió alejarse momentáneamente para evitar caer en lo que considera una trampa legal.