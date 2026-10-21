Nuevo escándalo de los hijos de AMLO: ¿qué es PANEM y cuánto cobra este antro exclusivo donde fue captado Jesús Ernesto?

¿Y la austeridad? El hijo de AMLO fue captado en un antro exclusivo de Polanco. (Vampipe y Especial)

Un nuevo escándalo acecha a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora uno relacionado con uno de los clubes nocturnos más exclusivos de la capital mexicana.

El periodista Vampipe difundió este miércoles un video en su cuenta de X en el que aseguró que Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del exmandatario, presuntamente fue captado dentro del club nocturno PANEM, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México.

“¡¡Exclusiva!! El antro PANEM tiene una zona VIP donde el consumo mínimo es de entre 44 mil-$55 mil pesos. ¿Quién creen que estuvo ahí el 16 de octubre? El retoñito de @lopezobrador_, JESÚS ERNESTO”, escribió el también creador de contenido.

🚨 ¡¡Exclusiva!! 🚨 El antro PANEM tiene una zona VIP donde el consumo mínimo es de entre $44 mil-$55 mil pesos.... ¿Quién creen que estuvo ahí el 16 de octubre? El retoñito de @lopezobrador_, JESÚS ERNESTO. Sacando los prohibidos y absorbiendo como esponjita. https://t.co/YJrLgx1p9J — vampipe ⍨ (@vampipe) October 21, 2026

¿Qué es PANEM, antro exclusivo de Polanco?

PANEM es un club nocturno inaugurado en mayo de 2025 y ubicado en Campos Elíseos 290, colonia Polanco IV Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo a sus redes sociales, el establecimiento se promociona como un “Social Coliseum”, un concepto inspirado en clubes de alto nivel con producción audiovisual, música electrónica y house, iluminación inmersiva y servicio de mesas VIP.

Según su información pública, el lugar opera únicamente:

Jueves

Viernes

Sábado

En un horario de 11:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

En redes sociales, PANEM suele anunciar presentaciones de DJs nacionales e internacionales, además de fiestas temáticas y eventos especiales.

¿Cuál es el código de vestimenta?

PANEM mantiene una política de acceso similar a la de otros clubes exclusivos de Polanco.

Entre las recomendaciones difundidas para ingresar destacan:

Ropa de vestir o estilo casual elegante.

No se permite ropa deportiva.

No se permiten shorts.

Se recomienda calzado formal o de moda.

El acceso queda sujeto al filtro de seguridad del establecimiento.

¿Cuánto cuesta entrar a PANEM?

Aunque el club no tiene publicada una lista oficial de precios en sus redes sociales, la cuenta fly_bar de Instagram señala que el cover es de 500 pesos.

Respecto a la zona VIP, el propio Vampipe afirmó que el consumo mínimo oscila entre 44 mil y 55 mil pesos.

Por su parte, la plataforma especializada en reservaciones de vida nocturna llamada myrsvp indica que el consumo por botella durante los fines de semana suelen oscilar entre mil y 3 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 200 y 250 dólares por persona.

Además de Jesús Ernesto, otros hijos del expresidente López Obrador han sido señalados por gastos en lugares exclusivos, pese a la austeridad que pregonaba su padre.

En 2025, Andrés “Andy” López Beltrán fue captado durante unas vacaciones en Japón, con algunos colaboradores cercanos, como Daniel Asaf, antiguo jefe de la Ayudantía de AMLO, la cual sustituyó al Estado Mayor Presidencial.

Posteriormente, Aristegui Noticias difundió presuntas facturas de su estancia en Tokio que, según la investigación, sumaban más de 177 mil pesos en hospedaje durante 14 noches, además de una cena con un costo superior a los 47 mil pesos.

López Beltrán respondió que el viaje fue pagado con recursos propios y sostuvo que desembolsó alrededor de7 mil 700 pesos por noche de hotel