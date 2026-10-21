Promoción Disney+ ¿Cómo conseguir el plan Premium en México por 119 pesos al mes? (Pexels / Disney+)

Disney+ ha lanzado una oferta para los nuevos usuarios que quieran disfrutar del contenido dentro de la plataforma. El mayor atractivo es para los aficionados del deporte, ya que podrán disfrutar de los canales básicos de ESPN por tan solo 119 pesos al mes. Aquí te contamos todos los detalles de la promoción.

¿Cuál es la promoción de Disney+ en sus planes?

La plataforma de streaming ha puesto en descuento todos sus planes para los nuevos usuarios. De acuerdo a su portal, la promoción será válida del miércoles 21 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre de este año.

Estas son las promociones que tiene Disney+:

Plan Estándar con anuncios: De 159/mes a 59/mes.

De 159/mes a 59/mes. Plan Estándar: De 259/mes a 99/mes.

De 259/mes a 99/mes. Plan Premium: De 339/mes a 119/mes.

La promoción solo será por un período de 2 meses; una vez concluido, el plan se renovará automáticamente al precio vigente de ese momento. A su vez, ha aclarado que los canales básicos de ESPN solo están disponibles en el Plan Premium.

También aclaró que todos los planes pueden incluir publicidad en sus contenidos en vivo y en los eventos especiales, además de promociones de productos y servicios de Disney, así como patrocinios e inserción de publicidad.

¿Cómo conseguir el plan Premium en México por 119 pesos al mes?

Para contratar el servicio de Disney+ con la promoción, solo será posible para nuevas suscripciones, por lo que aquellos que ya cuenten con una o quienes están en proceso de activación no podrán disfrutar de este precio; tampoco será acumulable con otras promociones.

Para obtener el descuento, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página web de Disney+. Ir al apartado de la promoción. Ingresar tu correo electrónico. Darle clic en “Quiero la oferta”. Seleccionar el plan que deseas contratar. Ingresar un método de pago.

Y listo, podrás disfrutar de tu nueva suscripción; cabe recalcar que los precios solo se aplicarán durante dos meses; una vez finalizado el periodo, la suscripción se renovará al precio original.