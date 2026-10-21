Ofertas La Comer y Fresko hoy 21 de octubre: precios del Miércoles de Plaza

Ofertas del Miércoles de Plaza HOY 16 de septiembre: estas son las promociones en La Comer y Fresko

Las ofertas del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko ya están aquí. Este 21 de octubre, las cadenas tienen precios especiales en productos frescos que pueden ayudar a darle un pequeño respiro al presupuesto de la semana.

La promoción contempla desde básicos para la cocina diaria hasta algunas opciones para preparar comidas más completas. Entre los precios que destacan están el aguacate Hass en $39.90 el kg, además de otras frutas y verduras con descuentos.

¿Cuáles son las ofertas de La Comer y Fresko hoy 21 de octubre?

El Miércoles de Plaza concentra buena parte de sus promociones en frutas y verduras, por lo que puede ser un buen momento para surtir productos que suelen formar parte del mandado semanal.

}Frutas y verduras

Plátano Tabasco a $18.90 el kilo.

Melón Chino a $18.90 el kilo.

Aguacate Hass a $39.90 el kilo.

Mandarina a $39.90 el kilo.

Pepino a $23.90 el kilo.

Toronja Sangría a $25.90 el kilo.

Piña Miel a $29.90 el kilo.

Calabaza de Castilla a $16.90 el kilo.

Sandía roja a $18.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $22.90 el kilo.

Lechuga Romana a $22.90 la pieza.

Nopales a $29.90 el kilo.

Tuna blanca a $29.90 el kilo.

Plátano Macho a $39.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Naranja Valencia a $29.90 el kilo.

Papaya Maradol a $39.90 el kilo.

Manzana Red Delicious a $49.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $49.90 el kilo.

Brócoli a $49.90 el kilo.

Papa blanca a $49.90 el kilo.

Guayaba a $49.90 el kilo

Blueberry a $49.90 la pieza.

Tomate verde sin cáscara a $49.90 el kilo.

Chile Poblano a $59.90 el kilo.

Fresa a $89.90 la pieza.

Pera de Anjou a $49.90 el kilo.

Zanahoria a $14.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $25.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $29.90 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $29.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pierna y Muslo de Pollo sin piel a $89.70 el kilo.

Milanesa de Contra Res a $234.70 el kilo.

Filete de Salmón a $429.00 el kilo.

Camarón fresco con cabeza a $279.00 el kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Miércoles de Plaza?

Las promociones corresponden a la jornada de este miércoles 21 de octubre de 2026, por lo que conviene revisar disponibilidad y precios antes de hacer la compra. Las ofertas pueden encontrarse en establecimientos de La Comer y Fresko, además de sus canales de compra en línea.

Los precios de productos frescos también pueden estar sujetos a disponibilidad y variar de acuerdo con la sucursal.