Karol G y Feid Las pistas que encendieron los rumores de una posible reconciliación (Instagram: @karolg / @feid)

Los rumores y especulaciones han resurgido entre los seguidores de los artistas colombianos Karol G y Feid, quienes supuestamente han mostrado un nuevo acercamiento tras haber puesto fin a su noviazgo hace apenas cuatro meses.

¿Qué pistas han encontrado los fans sobre Karol G y Feid?

Tras el revuelo en redes sociales sobre una posible reconciliación, los fans no tardaron en armar las piezas del rompecabezas poniendo la lupa sobre la actividad digital de ambos cantantes.

Una de las principales señales que notaron los usuarios en Instagram fue que ambos volvieron a seguirse mutuamente en sus cuentas oficiales, lo cual fue interpretado de inmediato por los internautas como una muestra clara de acercamiento.

Por otro lado, en un reciente video del Ferxxo junto al cantante Álvaro Díaz, los seguidores identificaron en la computadora de Feid una calcomanía con la frase “Tropicoqueta”, nombre del quinto álbum de estudio de Karol G.

Las coincidencias no terminaron ahí. Durante una de sus más recientes presentaciones en vivo, Karol G apareció luciendo un vestido de color verde mientras interpretaba el tema “Si antes te hubiera conocido”. La elección del vestuario no pasó desapercibida por sus seguidores, ya que el verde es el color insignia de la imagen artística de Feid.

Además, Feid compartió en sus historias de Instagram la frase: “Verte ganar también es parte de mi oración”, escrita sobre un fondo de color rosa. La combinación de ese tono con el tono emotivo del mensaje fue leída por los fans como una indirecta directa para la cantante colombiana.

Cabe destacar que en semanas previas surgieron versiones que vinculaban sentimentalmente a Karol G con Bruno Mars tras su colaboración en el tema “Dance With Me”, sin embargo, con el paso de los días ese rumor terminó por desvanecerse por completo.

¿Karol G y Feid regresaron o se trata de una estrategia?

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado ni desmentido la reanudación de su noviazgo.

Para los usuarios, estas pistas no necesariamente apuntan a una reconciliación amorosa, sino que podrían formar parte de una estrategia de mercadotecnia previa al anuncio de una nueva colaboración musical.

¿Por qué habían terminado Karol G y Feid?

Los primeros rumores sobre un romance entre Karol G y Feid comenzaron a sonar en 2021 tras el lanzamiento de su colaboración en el tema “Friki”. No obstante, fue hasta mediados de 2023 cuando hicieron pública su relación sentimental.

A pesar de haber mantenido su noviazgo con cierta discreción frente al ojo público, se les vio juntos en diversas entregas de premios y eventos de la industria. No obstante, a mediados de 2026 trascendió que la pareja había decidido separarse tras casi tres años de relación.

De acuerdo con los reportes publicados en su momento, la ruptura se dio en buenos términos y sin enfrentamientos; meses después, Karol G llegó a referirse públicamente a su soltería, mientras que Feid prefirió mantenerse alejado del tema.