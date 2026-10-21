Fornite hace oficial la skin de Nikki y genera polémica ¿Por qué los fans no quieren que se use al personaje de Obsession? (Epic Games)

Algo que caracteriza de forma constante la jugabilidad de Fortnite son las skins de sus personajes, las cuales suelen causar gran entusiasmo entre sus fans. El título de Epic Games ha integrado a figuras de diversas franquicias, como Padre de Familia, Los Simpson o Batman, así como a reconocidas estrellas de la música pop, entre ellas Lady Gaga y Ariana Grande.

Sin embargo, de cara a la temporada de Halloween, Epic Games reveló este martes 20 de octubre la llegada de Nikki Freeman, personaje de la película Obsession, a través de un video especial en colaboración con la actriz que le da vida, Inde Navarrete. Si bien el personaje cuenta con gran popularidad, su inclusión como una skin de pago dentro del videojuego no fue del agrado de gran parte de los usuarios.

¿Por qué los fans rechazan la llegada de Nikki de Obsession a Fortnite?

Para refrescar un poco la memoria acerca del personaje dentro de la película Obsession, la reacción de los fans fue bastante incómoda ante su inclusión en el juego. En respuesta directa, Nikki es una víctima del deseo de Bear en la cinta; recordando que su cuerpo ha sido poseído por una entidad maligna, mientras que la verdadera Nikki permanece encerrada en lo más profundo de su mente, incapaz de hacer nada más que ver cómo dicha entidad comete atroces actos bajo su piel.

Asimismo, Bear se aprovecha de ella manteniendo relaciones íntimas con su cuerpo sin su consentimiento, pues aunque el protagonista está consciente de ello decide ignorarlo, aprovechándose de la obsesión que Nikki tiene con él.

Convertir al personaje de Nikki en una skin jugable en Fortnite no ha sido bien recibido en la comunidad de fans, pues recuerdan que el personaje es una clara representación del abuso sexual y la pérdida de control. Esto sin mencionar que cuenta con su gesto especial donde levanta carteles al estilo del Coyote, recreando la famosa escena de la cena donde pierde los estribos repitiendo la palabra “NO”.

¿La elección del personaje ha generado controversia entre los jugadores?

Tras el anuncio, diversos usuarios en la plataforma de X han demostrado el rechazo de un personaje cuya narrativa gira en torno a la violencia y el abuso.

“Querer que tu personaje de víctima de violación aparezca en un juego como un elemento divertido es una maldita elección”, escribió un usuario en la plataforma X.

“Odio que Nikki se haya convertido en un meme así. En mi opinión, eso eclipsa las cosas realmente horribles por las que pasó su personaje en la película”, argumentó otro usuario.

Con las opiniones difundidas en la plataforma, señalan que monetizar y utilizar con fines de entretenimiento a un personaje cuyo conflicto central es la falta de consentimiento resulta insensible. Incluso, algunos sectores de la comunidad han sugerido iniciar un boicot contra Epic Games.

Por otro lado, existen opiniones contrapuestas dentro de la misma comunidad. Hay quienes argumentan que no se debe tomar la situación de manera personal, al tratarse estrictamente de un personaje ficticio.

“A la gente le cuesta mucho comprender que Nikki no es una persona real y que es un personaje de ficción”, señaló un usuario en defensa del contenido.

¿Qué otras polémicas ha enfrentado Fortnite por sus skins?

Esta no es la primera vez que el videojuego se ve envuelto en debates por el diseño o la elección de sus personajes. En meses recientes, la comunidad criticó el lanzamiento de una temporada veraniega que incluía a Batman en traje de baño, así como a Harley Quinn y Poison Ivy en bikini, señalando que dichos atuendos resultaban hipersexualizados y poco adecuados para el público infantil, quienes consumen gran parte del juego.

Una controversia similar ocurrió anteriormente con la apariencia voluptuosa dada al personaje de Chun-Li, proveniente de la franquicia Street Fighter.