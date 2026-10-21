STRONA en Volvo Fashion Week México 2026: así es su colección Otoño/Invierno 2026 Nostalgia Moderna

Colección "Nostalgia Moderna" de STRONA Foto: Cortesía

La moda también puede contar historias, recuperar recuerdos y expresar quiénes somos. Bajo esa idea, STRONA presentó “Nostalgia Moderna”, su nueva colección Otoño/Invierno 2026, durante Volvo Fashion Week México 2026, donde la marca participó por segundo año consecutivo.

La propuesta de la marca de moda exclusiva de Coppel apuesta por combinar referencias clásicas con una estética urbana y contemporánea. El resultado es una colección que invita a experimentar con prendas, texturas y siluetas sin dejar de lado la personalidad de quien las lleva.

Con más de 50 piezas, “Nostalgia Moderna” explora una manera de vestir en la que conviven elementos aparentemente opuestos: abrigos voluminosos de faux fur, chaquetas estructuradas con inspiración militar, transparencias, encajes y telas satinadas. La intención es crear combinaciones versátiles que acompañen distintas formas de expresión.

Colección "Nostalgia Moderna" de STRONA Foto: Cortesía

Una colección que celebra los contrastes

La propuesta Otoño/Invierno 2026 de STRONA toma inspiración de los archivos de moda y los reinterpreta desde una perspectiva actual. Su paleta de colores reúne borgoñas profundos, negros intensos y grises urbanos, acompañados de acentos metálicos que aportan contraste y personalidad.

Las texturas también desempeñan un papel importante. Mientras los abrigos de gran volumen y las chaquetas estructuradas aportan fuerza a los conjuntos, los encajes, las transparencias y los satinados introducen ligereza y movimiento. Esta mezcla permite construir looks que transitan entre lo sofisticado y lo cotidiano.

La colección está pensada para mujeres y hombres que buscan experimentar con su guardarropa y utilizar la ropa como una forma de expresión personal. Más que seguir una sola estética, la propuesta invita a combinar prendas y referencias con libertad.

Colección "Nostalgia Moderna" de STRONA Foto: Cortesía

STRONA: una expresión de identidad

Para Elisa Zubiaga, directora creativa de STRONA, el concepto de “Nostalgia Moderna” parte de la capacidad de la moda para conectar el pasado, el presente y las aspiraciones personales.

La diseñadora plantea que la autenticidad surge de la combinación de contrastes y de la posibilidad de vestir aquello que refleja la esencia de cada persona. Desde esa perspectiva, el valor de una prenda no está únicamente en su apariencia, sino también en la manera en que quien la usa la incorpora a su identidad.

Esta visión acompaña la filosofía de STRONA, que busca acercar propuestas actuales a un público interesado en las tendencias, la versatilidad y la accesibilidad.

La presencia de STRONA en la moda mexicana

Su segunda participación consecutiva en Volvo Fashion Week México representa un nuevo escaparate para la marca dentro del circuito nacional. Desde su lanzamiento, STRONA ha desarrollado una oferta dirigida principalmente a mujeres y hombres jóvenes que desean explorar su estilo mediante prendas contemporáneas y accesibles.

La presentación de “Nostalgia Moderna” también refleja una apuesta por acercar referencias globales de moda a más consumidores, sin limitar la propuesta a las pasarelas.

Colección "Nostalgia Moderna" de STRONA Foto: Cortesía

¿Dónde comprar la colección Otoño/Invierno 2026 de STRONA?

La colección estará disponible a nivel nacional en las más de 1,800 tiendas Coppel y a través de Coppel.com, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

Con “Nostalgia Moderna”, STRONA propone mirar hacia el pasado sin quedarse en él: recuperar referencias, mezclar texturas y construir una identidad propia a través de la ropa. Una invitación a entender la moda como una experiencia personal, donde la libertad de combinar también forma parte del estilo.