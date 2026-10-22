5 cosas que hacer en Costalegre: desde descansoso frente al mar hasta viajes pet friendly

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Las preferencias de los viajeros mexicanos están evolucionando. Hoy, las escapadas cortas, el contacto con la naturaleza, las experiencias auténticas y la búsqueda de alojamientos con buena relación calidad-precio forman parte de las tendencias que están marcando la manera de disfrutar las vacaciones.

Por ello, Costalegre, Jalisco, se posiciona como una alternativa para quienes buscan descubrir el Pacífico mexicano a su propio ritmo, con playas rodeadas de naturaleza, comunidades costeras llenas de encanto y opciones de hospedaje para diferentes gustos y presupuestos.

Si estás planeando tu próxima escapada, te compartimos cinco alojamientos que responden a distintas formas de viajar:

Vacaciones en familia

Cabo Blanco Hotel & Marina: ubicado en Barra de Navidad, es un hotel de estilo mexicano ideal para quienes buscan combinar descanso y entretenimiento familiar.

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Escapadas frente al mar

Bungalows Las Hamacas: Para quienes disfrutan despertar con el sonido de las olas y pasar días sin prisas, Bungalows Las Hamacas, en San Patricio Melaque, ofrece acceso directo a la playa, dos albercas al aire libre, terrazas y restaurante. Una opción para parejas, familias o grupos de amigos que buscan disfrutar del mar y la tranquilidad.

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Desconexión y privacidad

Kokomo La Manzanilla: La tendencia de viajar para descansar y reconectar con uno mismo encuentra un espacio en este pequeño hotel de nueve habitaciones, ubicado en La Manzanilla. Rodeado de palmeras y tranquilidad, ofrece una experiencia íntima, con espacios equipados para preparar alimentos y disfrutar de una estancia independiente.

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Experiencias locales

Casa Tilmacalli: Hotel Boutique Para los viajeros que buscan conectar con la esencia de los destinos, Casa Tilmacalli, en Pérula, es una alternativa para combinar descanso y exploración. Ubicado a pocos minutos de la playa, cuenta con 15 habitaciones, piscina y restaurante, además de una ubicación que invita a descubrir la gastronomía y el ambiente de esta comunidad costera.

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Viajes con mascotas

Hotel Mayto Paradise: Viajar con mascotas es una preferencia cada vez más presente entre quienes planean sus vacaciones. Ubicado en Cabo Corrientes, Hotel Mayto Paradise ofrece una alternativa pet friendly rodeada de naturaleza, con alberca, restaurante, bar, área de juegos infantiles y servicio de masajes, ideal para disfrutar de unos días de descanso en compañía de toda la familia.

Los 5 destinos imperdiles en Costalegre Foto: Cortesía

Ya sea para una escapada romántica, unas vacaciones familiares o unos días de desconexión, Costalegre invita a descubrir una forma de viajar más relajada, auténtica y cercana a la naturaleza. Para más información te recomendamos visitar sus redes sociales.