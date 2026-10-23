Día de la Médica y el Médico se conmemora este 23 de octubre: ¿Cuánto ganan los médicos familiares del IMSS?

Día del Médico El 23 de octubre se conmemora a todos los médicos del país. (cuartoscuro)

Este 23 de octubre se celebra el Día del Médico en México. Descubre el origen de esta efeméride y más sobre la profesión médica en el país.

Día del médico 2026: ¿Desde cuándo se celebra?

El festivo tiene su origen el 23 de octubre de 1833, cuando el entonces vicepresidente Valentín Gómez Farías fundó el Establecimiento de Ciencias Médicas, precursor de la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde entonces se asoció el día con la profesión médica, pero no fue hasta 2020, en medio de la pandemia, que se se le dio reconocimiento jurídico a la festividad.

¿Cuántos médicos hay en México y cuánto ganan?

En 2019, la Secretaría de Salud registró alrededor de 114 mil 510 médicas y médicos generales y familiares en el país. El primer trimestre de este año esa cifra alcanzó 238 mil personas. Se estima que el total de personas formada en medicina —contando especialistas— asciende a más de 300 mil. Alrededor de 100 mil trabajan para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hay aproximadamente 2.7 médicos por cada mil habitantes. Esta cifra se encuentra por debajo del 3.9 de que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual asesora la implementación de políticas públicas. De cada 100 personas con esta ocupación, 67 son médicos generales y 33 especialistas. Los estados de la república con más médicos profesionales son Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

Cada día, las y los médicos atienden 1.2 millones de consultas, 94 mil servicios de urgencia, 10 mil cirugías y 4 mil nacimientos en los centros médicos públicos y privados del país.

Según cifras publicadas por el IMSS, un médico familiar con un año de antigüedad, recibe un ingreso mensual equivalente de 50 mil 332 pesos después de impuestos.

La profesión continúa enfrentando retos como la falta de material en los hospitales, particularmente en el sector público, y esto se ha visto reflejado en semanas recientes con las manifestaciones de trabajadores sindicalizados el IMSS a lo largo del país. Es importante por lo mismo contar con este día para conmemorar a los galenos y galenas por todo el trabajo que hacen por todos.