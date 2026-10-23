¿Hubo trampa en Habilidad Física 100 México? Tony Gastélum habla de lo que no se vio en la prueba de los torsos

Habilidad Físicia 100 Aunque no dio nombre, el participante Tony Gastélum aseguró que hubo personas que no siguieron las reglas durante este y otros desafíos del programa

A poco más de un mes de que Netflix estrenara el reality de Habilidad Física 100: México, las y los atletas continúan compartiendo sus experiencias sobre lo que fue formar parte del programa que se convirtió rápidamente en un éxito del streaming y que ya confirmó su segunda temporada. Ahora, el deportistas de calistenia, Tony Gastelum habló sobre una de las pruebas más comentadas por el público y que permitió a cuatro personas regresar a la competencia.

¿Qué dijo Tony Gastelum sobre la supuesta trampa en Habilidad Física 100 México?

Durante una entrevista en el podcast de Doctor Vico, el atleta de calistenia contó su experiencia en el programa, particularmente en la prueba de “El Renacer”.

La competencia consistía en sostener el torso de yeso y una bolsa que equivalían al 40% del peso corporal de cada participante por el mayor tiempo posible. Esta prueba fue realizada únicamente por los 30 participantes que había sido eliminados previamente durante “El Monolito” y los cuatro mejores regresaron al certamen como un equipo, siendo Ángel Quintero, Jesús Cárcamo, ‘El Albañil Legendario’ e Iván Guerra los ganadores.

México destacó como los participantes que más tiempo duraron sosteniendo el peso de todas las versiones que ha tenido el reality en Corea del Sur e Italia, logrando superar las 6 horas consecutivas, causando el asombro y la admiración del público.

Sin embargo, Gastelum acusa a la producción de haber dejado fuera momentos en los que algunos participantes no cumplieron las reglas durante esta prueba.

“Sí, yo lo vi (que hicieran trampa) y no hubo penalizaciones (…) Nos quejamos todos los atletas. Yo creo que si nos preguntan esta misma historia a los que estuvimos en los torsos vamos a contar exactamente lo mismo. Pisaron la cuerda, la movían, la atoraban con la pierna, se flexionaban como en sentadilla. No podías atorarla de ningún modo, había reglas que nos explicaron y había gente que parecía que se estaba burlando de la regla. Eso uno se lo toma personal porque no sólo te estas burlando de la producción sino de nosotros como atletas, quienes lo estamos haciendo bajo el reglamento y de forma honorable".

En redes sociales, algunos otros atletas han respaldado la versión de Gastélum sobre estas supuestas trampas. Patrick Alexandre escribió: “En la caminadora tampoco hubo penalizaciones, ni en el juego de la pelota...” escribió.

Por su parte, el ciclista Carlos Santamaría Covarruvias señaló: “Todos los que estuvimos ahí confirmamos lo que dijo Tony, lo vivimos en carne propia. Detrás de la pantalla se etiquetó como villanos a quienes no lo son, mientras el verdadero villano se salió con la suya. Para colmo, hoy lo ven como un símbolo de éxito, superación y enfoque... una locura”.

Iván Guerra también cuenta su experiencia en la prueba de los torsos

Mientras tanto, en otro video, el maestro bloquero Iván Guerra, que fue uno de los ganadores de esta prueba habló ante los comentarios en redes sociales que acusaban que la prueba había sido alterada y que no era posible que los participantes duraran ese tiempo sosteniendo el peso de los torsos.

“¿Por qué la gente piensa que es mentira? Si me hubieran dicho que iba a estar ahí seis horas, yo tampoco lo hubiera creído de verdad. Incluso estando ahí no lo creía. Pensaba que en dos horas nos íbamos. Vi la versión coreana y en 2 horas...vámonos.

Cada vez que alguien movía la estructura tú sentías esas vibraciones en la mano. Sentías cómo te cortaba la cuerda. Todo lo que hacían los demás te afectaba. Yo vi a Fredy (El Albañil Legendario) que estaba al lado de mí y le dije: al chile tenemos que pasar, vamos a pasar. Yo me aferré.

Lo más culero, al menos para mí es que me estaba deshidratando. Todo el cuerpo empieza a sudar, a drenarse. Tenía ya muchísima sed y salimos como a las 2 de la mañana".

Sin embargo, no habló de que hubiera gente haciendo trampa ni contó sobre atletas que se hubiera saltado las reglas.