Ofrenda Día de Muertos 2026: ¿a partir de qué fecha debe ponerse y cuál es el significado de cada día?

Calendario de la Ofrenda de Día de Muertos La ofrenda de Día de Muertos en México se coloca días antes de los característicos 1 y 2 de noviembre, comenzando por la ofrenda a mascotas fallecidas el 27 de octubre.

La tradición más importante de México, el Día de Muertos, no se limita a las fechas más reconocidas a nivel internacional —1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos, respectivamente—, ya que la colocación de la ofrenda para las almas que nos visitan comienza durante los días finales de octubre, con un significado distinto para cada una de las fechas a partir del 27 de octubre.

Por lo tanto, aquí te contamos a qué ánimas recibe cada uno de los días, incluyendo a aquellos seres que alegran todo hogar en México y cuya existencia, aunque pequeña, es añorada profundamente una vez que parten de nuestro lado: las mascotas.

Calendario de la Ofrenda Día de Muertos 2026: ¿cuáles son las fechas clave y su significado?

A tan sólo días de que la tradición sea celebrada en cada uno de los hogares en México, el país ya viste los colores característicos del Día de Muertos en todos sus rincones, manteniendo activa una serie de eventos que honran cada año la especial fecha otoñal.

Sin embargo, es tiempo de hacer nuestro propio trabajo en la celebración, pues la Ofrenda de Día de Muertos comienza a colocarse el martes 27 de octubre, contrario a la creencia popular de la modernidad que reserva la tradición a los primeros días de noviembre.

Ante esta información, te preguntarás: ¿por qué la ofrenda debe ponerse desde octubre? Bien, porque cada uno de los días está reservado a distintas ánimas que visitan el mundo de los vivos, distribuyéndose de la siguiente manera:

27 de octubre: se recuerda y se ofrenda a las mascotas fallecidas (perros, gatos y otros animales de compañía).

se recuerda y se ofrenda a las fallecidas (perros, gatos y otros animales de compañía). 28 de octubre: se dedica a las personas que murieron de forma trágica , como accidentes o eventos violentos; para estas almas se suele poner una veladora, una flor blanca y un vaso de agua.

se dedica a las , como accidentes o eventos violentos; para estas almas se suele poner una veladora, una flor blanca y un vaso de agua. 29 de octubre: recuerda a las ánimas desemparadas, olvidadas o a quienes murieron ahogados , según la tradición de cada región.

recuerda a las ánimas desemparadas, olvidadas o a , según la tradición de cada región. 30 de octubre: se dedica a las almas solas o a los niños y niñas que murieron sin recibir el bautizo .

se dedica a las o a los . 31 de octubre: se recibe a los bebés no nacidos .

se recibe a los . 1 de noviembre: llamado Día de Todos los Santos , dedicado a las almas de niños, niñas y jóvenes fallecidos.

llamado , dedicado a las fallecidos. 2 de noviembre: el Día de los Fieles Difuntos y fecha central de la festividad en la que se honra a todas las personas adultas fallecidas.

De acuerdo con la creencia popular, el 3 de noviembre está reservado para el retiro de la ofrenda, ya que es el momento en el que las ánimas emprenden su regreso.

Ofrenda 27 de octubre: ¿qué se pone en el altar de Día de Muertos para las mascotas fallecidas?

La ofrenda de Día de Muertos para los animales de compañía fallecidos no es tan distinta al altar tradicional de la celebración mexicana, no obstante, incluye elementos específicos y adaptados que la diferencian de una ofrenda para almas humanas; entre sus detalles principales, se encuentran:

Comida favorita: croquetas, sobres de comida húmeda, premios comestibles o platillos de frutas y pollo cocido para consentir el apetito de la mascota.

croquetas, sobres de comida húmeda, premios comestibles o platillos de frutas y pollo cocido para consentir el apetito de la mascota. Juguetes: una pelota, frisbee, peluche o cuerda preferida que el alma del animal de compañía solía utilizar en vida.

una pelota, frisbee, peluche o cuerda preferida que el alma del animal de compañía solía utilizar en vida. Cama o manta: algunas personas añaden alguna prenda o cobija habitual para guiar el olfato de sus compañero, ya que estos objetos conservan su olor y esencia.

A estos elementos centrales se unen también los componentes más tradicionales de la ofrenda de Día de Muertos, tales como el camino de pétalos y flores de cempasúchil para guiar a los animales fallecidos al altar, así como veladoras que representan la luz, papel picado para purificar el espacio y una fotografía de la mascota que honre su memoria.

Faltan sólo cinco días para poner en marcha la serie de altares dedicados a distintas ánimas según la tradición, por lo que es tiempo de organizar tus espacios para que ninguna fecha escape de tu calendario.